Захід більше не розглядає можливості відключення Росії від SWIFT - ЗМІ

Уряди західних країн більше не розглядають можливість відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT, повідомляє у понеділок, 17 січня, ділове видання Handelsblatt з посиланням на джерела в німецькому уряді.

Відключення РФ від SWIFT тривалий час вважається найжорсткішою санкцією, яку Захід може застосувати, аби стримати російську агресію проти України. Як повідомляють урядові джерела Handelsblatt, зараз у якості альтернативи розглядається запровадження економічних санкцій проти основних російських банків.

SWIFT - це глобальна мережа, яку використовують майже всі фінансові установи світу для переказу грошових коштів, тож відключення від неї фактично означатиме відрізання від світової економіки. Reuters зазначає, що на тлі цієї новини зміцнився російський рубль. Зі своїх джерел агенції не вдалось підтвердити інформацію колег з німецького видання.

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На початку грудня 2021 року CNN з посиланням на анонімних американських офіційних осіб повідомило, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість відключення РФ від SWIFT у разі вторгнення в Україну. Пізніше того ж місяця Європейський парламент закликав Європейську Раду бути готовою без зволікань відключити Росію від SWIFT, якщо вона нападе на Україну.

Тим часом 16 січня, напередодні візиту міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок (Annalena Baerbock) в Україну та Росію майбутній лідер опозиційного в Німеччині Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) в інтерв'ю агентству dpa заявив про недоцільність відключення Росії від SWIFT. На його думку, це загрожує "зламати хребет" платіжної системи, а також вдарить не лише по РФ, але й завдасть помітних збитків ФРН як країні-експортеру.