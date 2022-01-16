Майбутній лідер ХДС закликав не відключати Росію від системи SWIFT

Майбутній лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) застеріг від відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT. "Якщо ставити під питання SWIFT, це може стати атомною бомбою для ринків капіталу, а також сфери товарів та послуг", - заявив політик у неділю, 16 січня, в інтерв'ю агентству dpa напередодні візиту міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок (Annalena Baerbock) в Україну та Росію.

За словами Мерца, відключення Росії "по суті, зламало би хребет" платіжної системи. "Я бачу масштабний економічний спад і для наших економік, якщо щось подібне станеться. Це вдарить по Росії. Але ми завдамо і собі значної шкоди як країна-експортер", попередив політик.

Перший візит Бербок до Києва та Москви

Росія представила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Альянсу, зокрема вступу України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні минулого тижня, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі вторгнення. Відключення Росії від системи SWIFT є однією із можливих опцій.

Анналена Бербок здійснить перший візит на посаді глави МЗС ФРН до країн пострадянського простору. 17 січня у Києві вона зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та своїм колегою Дмитром Кулебою. Наступного дня у Москві глава німецького зовнішньополітичного відомства проведе переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

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