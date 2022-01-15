Міністерка закордонних справ Канади відвідає Україну

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Джолі відвідає Україну наступного тижня. Візит спрямований вкотре підтвердити підтримку Канадою суверенітету України і посилити зусилля для стримування "агресивних дій" Росією, повідомили в Оттаві в суботу, 15 січня, передає агенція Reuters.

Джолі зустрінеться з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем і поїде на Захід країни, щоб поспілкуватись з Канадською навчальною військовою місією у складі двохсот осіб, яка працює там з українськими військовими з 2015 року.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським у вівторок, 11 січня, і "наголосив, що будь-які військові вторгнення в Україну матимуть серйозні наслідки, включно зі спільними з іншими країнами санкціями", ідеться в повідомленні офісу Трюдо.

Джолі, яка у неділю розпочинає тижневу подорож Європою, спочатку відвідає Брюссель для зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і главою зовнішньої політики Європейського Союзу Жозепом Боррелем.

Читайте також: Українська криза та геополітичні амбіції ЄС

Дипломати здійснюють візити підтримки

Раніше повідомлялось, що міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод почне кількаденний візит до України 15 січня. Він зустрінеться з главою МЗС України Дмитром Кулебою та відвідає лінію розмежування у зоні проведення Операції об’єднаних сил на Сході країни.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) 17 січня має зустрітися в Києві з президентом України Володимиром Зеленським та колегою Дмитром Кулебою. Наступного дня у неї заплановано зустріч у Москві з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. За словами Бербок, вона хоче використати "канали комунікації на різних рівнях".

Цього місяця також має відбутись спільний візит Бербок та глави МЗС Франції Жана-Іва Ле Дріана до ліній розмежування на Донбасі. Дати візиту уточнюються.

Напружена ситуація біля кордонів України

Конфлікт навколо України став головною темою зустрічі міністрів оборони та закордонних справ держав-членів ЄС у французькому Бресті. Захід та Київ уже багато місяців звинувачують Москву у стягуванні десятків тисяч військовослужбовців до українського кордону. Вони підозрюють Кремль у підготовці до нового вторгнення в Україну. Росія стверджує, що не має таких намірів, і своєю чергою звинувачує НАТО в озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів.