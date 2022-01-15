Міністерка закордонних справ Канади відвідає Україну

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Глава МЗС Канади приїде до України, щоб виказати підтримку й посилити зусилля для стримування Росії. Найближчими днями відбудеться низка візитів глав закордонних міністерств до країни.
Міністерка закордонних справ Канади Мелані Джолі відвідає Україну наступного тижня. Візит спрямований вкотре підтвердити підтримку Канадою суверенітету України і посилити зусилля для стримування "агресивних дій" Росією, повідомили в Оттаві в суботу, 15 січня, передає агенція Reuters.
Джолі зустрінеться з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем і поїде на Захід країни, щоб поспілкуватись з Канадською навчальною військовою місією у складі двохсот осіб, яка працює там з українськими військовими з 2015 року.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським у вівторок, 11 січня, і "наголосив, що будь-які військові вторгнення в Україну матимуть серйозні наслідки, включно зі спільними з іншими країнами санкціями", ідеться в повідомленні офісу Трюдо.
Джолі, яка у неділю розпочинає тижневу подорож Європою, спочатку відвідає Брюссель для зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і главою зовнішньої політики Європейського Союзу Жозепом Боррелем.
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Раніше повідомлялось, що міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод почне кількаденний візит до України 15 січня. Він зустрінеться з главою МЗС України Дмитром Кулебою та відвідає лінію розмежування у зоні проведення Операції об’єднаних сил на Сході країни.
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) 17 січня має зустрітися в Києві з президентом України Володимиром Зеленським та колегою Дмитром Кулебою. Наступного дня у неї заплановано зустріч у Москві з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. За словами Бербок, вона хоче використати "канали комунікації на різних рівнях".
Цього місяця також має відбутись спільний візит Бербок та глави МЗС Франції Жана-Іва Ле Дріана до ліній розмежування на Донбасі. Дати візиту уточнюються.
Конфлікт навколо України став головною темою зустрічі міністрів оборони та закордонних справ держав-членів ЄС у французькому Бресті. Захід та Київ уже багато місяців звинувачують Москву у стягуванні десятків тисяч військовослужбовців до українського кордону. Вони підозрюють Кремль у підготовці до нового вторгнення в Україну. Росія стверджує, що не має таких намірів, і своєю чергою звинувачує НАТО в озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів.