Глава МЗС Німеччини наполягає на участі Європи у переговорах із РФ

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) під час першого на посаді візиту до Італії наголосила на згуртованості країн Європейського Союзу в питаннях врегулювання конфлікту з Росією.

"Найважливішим інструментом, який є у нас, європейців, є наша єдність", - зазначила вона у понеділок, 10 січня, після переговорів з міністром закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

В опублікованому того ж дня інтерв'ю італійській газеті La Stampa, коментуючи консультації США і РФ у Женеві, Бербок заявила про необхідність включення до переговорного процесу Європи. "Зрозуміло, що рішення про безпеку в Європі не буде ухвалено без Європи. Єдиний шлях до виходу з кризи - через діалог", - сказала вона.

Бербок закликала повернутися до "нормандського формату"

У цьому контексті Бербок зауважила, що спільно з французьким колегою Жаном-Івом Ле Дріаном вживає зусиль для повернення до переговорів у "нормандському форматі" (Україна, Росія, Німеччина, Франція). Остання зустріч "нормандської четвірки" на найвищому рівні відбулася у 2019 році в Парижі.

Водночас Бербок заявила про можливість "запровадження ефективних заходів" на європейському рівні у разі використання РФ енергоресурсів як зброї або у разі агресії щодо України.

Переговори Заходу з РФ

У понеділок у Женеві тривають двосторонні переговори представників США та Росії Венді Шерман та Сергія Рябкова щодо проблем стратегічної стабільності.

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Напередодні заступник державного секретаря США та заступник міністра закордонних справ РФ провели попередні консультації, які тривали дві години. За словами офіційного представника Держдепартаменту США Неда Прайса, у ході зустрічі Шерман "наголосила на прихильності Сполучених Штатів до міжнародних принципів суверенітету, територіальної цілісності та свободи суверенних держав обирати свої власні союзи". При цьому йшлося про Україну та її прагнення вступити до Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

12 січня вперше з кінця 2019 року відбудеться засідання Ради НАТО-Росія, а на 14 січня заплановані консультації на зустрічі постійної ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Останні місяці, за даними розвідок, Росія стягує війська та техніку до українського кордону, що може свідчити про підготовку РФ вторгнення до України вже цієї зими. Втім, у Кремлі категорично заперечують плани військової операції на українській території і водночас звинувачують Захід в озброєнні України та проведенні навчань біля російських кордонів.

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У Москві вимагають юридично закріпити гарантії безпеки РФ, що зокрема мають містити відмову НАТО від включення України до свого складу. В Альянсі неодноразового наголошували, що не готові до компромісу в цих питаннях.