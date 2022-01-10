У Женеві тривають переговори між США та РФ щодо безпеки

Чільні дипломати з Росії та США у понеділок, 10 січня, розпочинають спеціальні переговори щодо стратегічної стабільності, які були ініційовані Москвою. Російську делегацію представляє заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, з американського боку - заступниця Держдепартаменту США Венді Шерман.

Рябков напередодні спрогнозував "важкі" переговори у Женеві, після яких діалог також продовжиться на рівні НАТО-Росія та у багатосторонньому форматі в межах ОБСЄ.

Держсекретар США Ентоні Блінкен перед початком переговорів в інтерв'ю телеканалу ABC запевнив, що у Вашингтоні готові розглядати "будь-які легітимні занепокоєння Росії" та озвучив низку пропозицій, які США готові обговорювати з Москвою. Серед іншого, він назвав можливість відновлення дії Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД). США вийшли з договору за президентства Дональда Трампа, звинувачуючи Росію у його порушенні. Блінкен також вказав на те, що за умови взаємності, США готові обговорювати питання розміщення конвенціональних сил у Європі з метою "зниження напружень, створення більшої прозорості, зміцнення довіри".

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Блінкен про два шляхи

Загалом Блінкен сказав, що бачить лише два шляхи завершення переговорів. "Один - це через дипломатію та діалог. Інший - через стримувальні фактори та масивні наслідки для Росії, якщо вона відновить агресію проти України".

Разом з тим він зізнався, що не очікує якихось "проривів" на цих переговорах, адже "дуже важко досягти справжнього прогресу" за умов концентрації великого військового контингенту на кордоні Росії з Україною та можливості РФ швидко збільшити їхню кількість. Для успішності переговорів необхідна деескалація, наголосив Блінкен.

Рябков, у свою чергу, коментуючи позиції сторін перед переговорами, сказав, що США мають бути готовими до компромісу, а позиції Москви чітко сформульовані. Шанси домовитися, за словами російського дипломата, "є завжди".

Зі свого боку, Венді Шерман перед початком переговорів у Женеві підкреслила відданість США міжнародним принципам суверенності, територіальної цілісності та свободі суверенних держав обирати собі альянси.

Санкції у разі вторгнення в Україну

Нагадаємо, що далі 12 січня вперше за два з половиною роки має відбутись засідання ради НАТО-Росія. В Альянсі вважають, що Москва спеціально нагнітає ситуацію на кордонах з Україною, щоби загроза можливого вторгнення підштовхнула НАТО до поступок. Зокрема, Росія вимагає від НАТО не приймати Україну до свого складу, про що просить Альянс зобов'язатись юридично.

РФ з осені стягує війська до кордону з Україною, що, на думку розвідок України та країн Заходу, може свідчити про підготовку до вторгнення. Як припускав міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації може бути кінець січня. США та Європейський Союз пригрозили РФ найжорсткішими санкціями у разі реалізації такого сценарію. Натомість у Москві заперечують інформацію про підготовку вторгнення до України.

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