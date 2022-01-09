 Представниця США на зустрічі з РФ заявила, що країни мають самі обирати альянси | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.01.2022

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Новини

Представниця США на зустрічі з РФ заявила, що країни мають самі обирати альянси

Зустріч американської та російської делегацій у Женеві відбулася перед початком дипломатичного марафону у зв’язку з нарощуванням Росією військової присутності біля кордонів України.

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман та заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман та заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков (фото з архіву)

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман на зустрічі із заступником міністра закордонних справ Сергієм Рябковим у Женеві зазначила, що Вашингтон підтримує принцип, згідно з яким країни мають самостійно обирати, до яких альянсів вступати. Про це йдеться в опублікованій в неділю, 9 січня, заяві представника Держдепартаменту США Неда Прайса.

Своєю чергою Рябков оцінив підсумки попередньої частини переговорів із США щодо питань безпеки в Женеві в неділю, 9 січня, назвавши зустріч складною, але діловою. Зустріч американської та російської делегацій відбулася у рамках старту дипломатичного марафону, який проходитиме цього тижня у трьох європейських містах на тлі погіршення відносин між двома країнами через нарощування Росією військової присутності біля кордонів України.

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США підтвердили відданість принципам суверенітету

Попередні переговори російської делегації, очолюваної Сергієм Рябковим, та американської делегації на чолі із Венді Шерман тривали дві години. "Приголомшливо. Розмова була складна, вона не може бути легкою. В принципі, діловою. Я думаю, що завтра (10 січня. - Ред.) час не витрачатимемо даремно", - сказав Рябков журналістам після закінчення ділової вечері.

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Своєю чергою представник Держдепартаменту США Нед Прайс розповів, що під час бесіди Шерман також "наголосила на прихильності Сполучених Штатів до міжнародних принципів суверенітету та територіальної цілісності". При цьому йшлося про Україну та її прагнення вступити до НАТО.

Держдеп має намір обговорювати європейську безпеку за участю ЄС

Шерман також підтвердила, що США готові вітати справжній прогрес у діалозі з Росією шляхом дипломатії, йдеться у заяві. "США на зустрічі з Росією щодо стратегічної стабільності готові обговорювати деякі двосторонні питання, але не будуть говорити про безпеку в Європі без участі самих європейців", - наголошується в заяві Держдепу США.

Як повідомлялося, 10 січня США та Росія проведуть переговори щодо України, а 12 січня вперше за два з половиною роки має відбутись засідання ради НАТО-Росія. В Альянсі вважають, що Москва спеціально нагнітає ситуацію на кордонах з Україною, щоби загроза можливого вторгнення підштовхнула НАТО до поступок. Зокрема, Росія вимагає від НАТО не приймати Україну до свого складу, про що просить Альянс зобов'язатись юридично.

Нагадаємо, РФ з осені стягує війська до кордону з Україною, що, на думку розвідок України та країн Заходу, може свідчити про підготовку до вторгнення. Як припускав міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації може бути кінець січня. США та Європейський Союз пригрозили РФ найжорсткішими санкціями у разі реалізації такого сценарію. Натомість у Москві заперечують інформацію про підготовку вторгнення до України.

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