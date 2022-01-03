 Поїздка Борреля на Донбас - Європа проводить свої ″червоні лінії″ | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 05.01.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Україна

Поїздка Борреля на Донбас - Європа проводить свої "червоні лінії"

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель вперше відвідав Донбас і висловив рішучу підтримку Україні. На тлі майбутніх переговорів з Росією Брюссель таким чином проводить свої "червоні лінії", вважають експерти.

Жозеп Боррель під час поїздки на Донбас 5 січня 2022 року

Жозеп Боррель під час поїздки на Донбас 5 січня 2022 року

Поїздка Жозепа Борреля на Донбас стала першим візитом глави європейської дипломатії в зону збройного конфлікту від часу його початку навесні 2014-го року. Це також перший закордонний візит верховного представника ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки цього року. Впадає в око і той факт, що Боррель відвідав Україну на початку січня - тобто в час, який через різдвяні та новорічні канікули вважається "періодом дипломатичної тиші". Приводом для такого візиту стало стягнення Росією військ до українського кордону й загроза внаслідок цього ескалації конфлікту на Донбасі.

"Наша головна мета - зниження напруги. Це має відбуватися під час переговорів і шляхом твердих заяв щодо підтримки України", - заявив Боррель у Станиці Луганській на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. "Будь-яка військова агресія проти України матиме масштабні наслідки й величезну ціну", - наголосив глава європейської дипломатії. Боррель розкритикував намагання Кремля знову поділити європейський континент на сфери впливу. "Ми зараз не живемо за часів Ялти. Визначення сфер впливу між двома великими силами неможливе у 2021-2022 роках", - заявив Боррель. Він ще раз наголосив на підтримці з боку Євросоюзу незалежності та територіальної цілісності України.

Читайте також: Коментар: Остання битва Путіна?

"Не може бути безпека Європи без безпеки України"

Боррель спробував розвіяти побоювання деяких українських експертів і політиків, що Захід проводитиме переговори з Кремлем про Україну без України. Він наголосив, що Україна є "частиною Європи" й підкреслив непохитність принципу участі Києва у вирішення всіх безпекових проблем. "Не може бути безпеки Європи без безпеки України. Всі питання, які стосуються безпеки України мають обговорюватися за участі України", - заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики.

Не може бути безпеки Європи без безпеки України, - заявив Боррель (в центрі) під час поїздки на Донбас

"Не може бути безпеки Європи без безпеки України", - заявив Боррель (в центрі) під час поїздки на Донбас

Відвідання Боррелем Донбасу стало результатом консенсусу країн Євросоюзу щодо усвідомлення ними небезпеки, яку становить Росія для цілого континенту, вважає український експерт-міжнародник Олександр Леонов. На його думку, це сталося не тільки через безпрецедентну концентрацію російського війська біля кордонів України, а й внаслідок спровокованої білоруським правителем міграційної кризи на кордонах з Литвою та Польщею.

Візит Борреля до України відбувся за тиждень до важливих переговорів Росії зі США, НАТО та ОБСЄ. "Рішучі заяви очільника європейської дипломатії свідчать про те, що ЄС змінив своє ставлення до Росії і тепер ставиться до неї досить жорстко. На тлі майбутніх переговорів з Путіним Брюссель у такий спосіб проводить свої "червоні лінії" і дає зрозуміти, що Кремль не є модератором безпекових процесів ", - сказав DW Леонов.

Майбутні переговори з Росією та трансатлантична єдність

Політолог Олексій Гарань з Києво-Могилянської академії переконаний, що Боррель діє також на випередження намагань Кремля скерувати в обхід Європи по лініях Росія-США та Росія-НАТО свої пропозиції щодо нової безпекової угоди. "В ЄС і в Україні є побоювання, що інтереси європейських союзників не будуть достатньо враховані. Тим більше, що на цьому тлі Путін намагається розколоти європейську та трансатлантичну єдність, використовує європейських крайніх лівих і крайніх правих для формування російського лобі всередині європейських держав", - сказав Гарань.

На думку відомого київського політолога Володмира Фесенка, візитом глави європейської дипломатії до України Брюссель продемонстрував, що не залишатиметься осторонь дискусій щодо питань безпеки в Європі. "Якщо Росія хоче гарантій безпеки, то ЄС теж мусить наполягати на гарантіях безпеки для України у вигляді відмови від концентрації російського війська біля українських кордонів, відведення наступальних озброєнь і нерозміщення російських ракет середньої дальності не тільки в Калінінградській області, але й у Білорусі та в Криму", - сказав Фесенко DW.

Дивитись відео 02:18

Резервісти територіальної оборони: "Ми готові захищатися" (30.12.2022)

DW.COM

Боррель про нарощування військ РФ: агресія матиме серйозні наслідки

Глава МЗС України Дмитро Кулеба обговорив безпекові питання з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Останній підтвердив, що ЄС незмінно підтримує суверенітет України, а агресія проти неї не залишиться без відповіді.  

Також за темою

20.09.2021 Josep Borrell holds a press conference after a meeting of E.U. Foreign Ministers on the sidelines of the 76th Session of the U.N. General Assembly, in New York, U.S., September 20, 2021. REUTERS/David 'Dee' Delgado

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель відвідає Донбас і Київ 03.01.2022

Перша закордонна поїздка Жозепа Борреля у 2022 році має на меті підкреслити підтримку ЄС суверенітету і територіальної цілісності України на тлі нарощування кількості російських військ на її кордоні.

(COMBO) This combination of files pictures created on June 7, 2021 shows then Democratic presidential candidate Joe Biden speaking about reopening the country during a speech in Darby, Pennsylvania, on June 17, 2020 and Russian President Vladimir Putin delivering a speech during a meeting with Russian athletes and team members, who will take part in the upcoming 2018 Pyeongchang Winter Olympic Games, at the Novo-Ogaryovo state residence outside Moscow on January 31, 2018. - Russian President Vladimir Putin said on June 4, 2021 he is hoping to improve deeply damaged ties with the United States when he holds his first summit with US counterpart Joe Biden later this month. The face-to-face meeting in Geneva on June 16 comes amid the biggest crisis in ties between the two countries in years, with tensions high over a litany of issues including hacking allegations, human rights and election meddling. (Photo by Jim WATSON and Grigory DUKOR / various sources / AFP)

Коментар: Остання битва Путіна? 03.01.2022

Володимир Путін зацікавлений не у компромісі із Заходом, а в капітуляції останнього. Кремль відкрито попереджає про це, і до цього попередження варто поставитися серйозно, пише Костянтин Еггерт.

DNIPRO, UKRAINE - JUNE 8, 2021 - Head of the Office of the President Andriy Yermak attends a meeting of the Chamber of Regions of the Congress of Local and Regional Authorities under the President, Dnipro, central Ukraine., Credit:Mykola Miakshykov / Avalon

Представники ФРН і Франції поговорять з Єрмаком перед візитом до РФ - ОПУ 04.01.2022

Участь Єрмака в переговорах заступника глави адміністрації президента РФ з представниками Німеччини та Франції 6 січня у Москві не запланована, повідомили в ОПУ.

Реклама

Докладно

Жозеп Боррель під час поїздки на Донбас 5 січня 2022 року

Боррель на Донбасі - Європа проводить свої "червоні лінії"

Верховний представник ЄС Жозеп Боррель вперше відвідав Донбас і висловив рішучу підтримку Україні.  

Північний потік-2 готовий до запуску, проте бракує дозволу

Європі бракує газу: "Газпром" веде подвійну гру? (відео)

"Газпрому" закидають умисне недопостачання газу, аби форсувати запуск газопроводу "Північний потік-2".  