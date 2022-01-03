Поїздка Борреля на Донбас - Європа проводить свої "червоні лінії"

Поїздка Жозепа Борреля на Донбас стала першим візитом глави європейської дипломатії в зону збройного конфлікту від часу його початку навесні 2014-го року. Це також перший закордонний візит верховного представника ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки цього року. Впадає в око і той факт, що Боррель відвідав Україну на початку січня - тобто в час, який через різдвяні та новорічні канікули вважається "періодом дипломатичної тиші". Приводом для такого візиту стало стягнення Росією військ до українського кордону й загроза внаслідок цього ескалації конфлікту на Донбасі.

"Наша головна мета - зниження напруги. Це має відбуватися під час переговорів і шляхом твердих заяв щодо підтримки України", - заявив Боррель у Станиці Луганській на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. "Будь-яка військова агресія проти України матиме масштабні наслідки й величезну ціну", - наголосив глава європейської дипломатії. Боррель розкритикував намагання Кремля знову поділити європейський континент на сфери впливу. "Ми зараз не живемо за часів Ялти. Визначення сфер впливу між двома великими силами неможливе у 2021-2022 роках", - заявив Боррель. Він ще раз наголосив на підтримці з боку Євросоюзу незалежності та територіальної цілісності України.

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"Не може бути безпека Європи без безпеки України"

Боррель спробував розвіяти побоювання деяких українських експертів і політиків, що Захід проводитиме переговори з Кремлем про Україну без України. Він наголосив, що Україна є "частиною Європи" й підкреслив непохитність принципу участі Києва у вирішення всіх безпекових проблем. "Не може бути безпеки Європи без безпеки України. Всі питання, які стосуються безпеки України мають обговорюватися за участі України", - заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики.

"Не може бути безпеки Європи без безпеки України", - заявив Боррель (в центрі) під час поїздки на Донбас

Відвідання Боррелем Донбасу стало результатом консенсусу країн Євросоюзу щодо усвідомлення ними небезпеки, яку становить Росія для цілого континенту, вважає український експерт-міжнародник Олександр Леонов. На його думку, це сталося не тільки через безпрецедентну концентрацію російського війська біля кордонів України, а й внаслідок спровокованої білоруським правителем міграційної кризи на кордонах з Литвою та Польщею.

Візит Борреля до України відбувся за тиждень до важливих переговорів Росії зі США, НАТО та ОБСЄ. "Рішучі заяви очільника європейської дипломатії свідчать про те, що ЄС змінив своє ставлення до Росії і тепер ставиться до неї досить жорстко. На тлі майбутніх переговорів з Путіним Брюссель у такий спосіб проводить свої "червоні лінії" і дає зрозуміти, що Кремль не є модератором безпекових процесів ", - сказав DW Леонов.

Майбутні переговори з Росією та трансатлантична єдність

Політолог Олексій Гарань з Києво-Могилянської академії переконаний, що Боррель діє також на випередження намагань Кремля скерувати в обхід Європи по лініях Росія-США та Росія-НАТО свої пропозиції щодо нової безпекової угоди. "В ЄС і в Україні є побоювання, що інтереси європейських союзників не будуть достатньо враховані. Тим більше, що на цьому тлі Путін намагається розколоти європейську та трансатлантичну єдність, використовує європейських крайніх лівих і крайніх правих для формування російського лобі всередині європейських держав", - сказав Гарань.

На думку відомого київського політолога Володмира Фесенка, візитом глави європейської дипломатії до України Брюссель продемонстрував, що не залишатиметься осторонь дискусій щодо питань безпеки в Європі. "Якщо Росія хоче гарантій безпеки, то ЄС теж мусить наполягати на гарантіях безпеки для України у вигляді відмови від концентрації російського війська біля українських кордонів, відведення наступальних озброєнь і нерозміщення російських ракет середньої дальності не тільки в Калінінградській області, але й у Білорусі та в Криму", - сказав Фесенко DW.