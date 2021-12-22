Боррель: Не може бути безпеки Європи без безпеки України

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що наразі конфлікт Росії та України знаходиться на межі, і напруга зростає навіть у відношенні європейської безпеки. Таку заяву він зробив за результатами візиту з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою до Станиці Луганської у середу, 5 січня.

Як підкреслив Боррель, безпека в Європі і в Україні, яка є її частиною, - це питання, яке першою чергою стосується саме українців та європейців і не може вирішуватися без них. "Не може бути безпеки в Європі без безпеки України. Будь які обговорення питань безпеки в ЄС мають відбуватися за участі ЄС і за участі України. Всі питання, які стосуються безпеки України, мають обговорюватись саме за участі України", - зазначив він.

Боррель: головне завдання - знизити напругу

Боррель підкреслив, що наразі очевидно, що загроза ескалації конфлікту дійсно є, адже Росія швидко нарощує війська та збільшує кількість зброї біля українського кордону. Глава європейської дипломатії підкреслив, що його візит на Донбас відбувся в дійсно критично важливий момент і він є свідченням підтримки ЕС України. "Ми тут сьогодні для того, щоб в першу чергу наголосити на підтримці ЄС незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Ми тут для того, щоб працювати разом над деескалацією ситуації. Наша головна мета – зниження напруги", - зазначив він.

За словами Борреля, урегулювання ситуації має відбуватися шляхом перемовин. "Це має працювати разом: наша воля до деескалації ситуації, наша тверда позиція відданості Україні і наша позиція, що будь-яка агресія буде мати масштабні наслідки і величезну ціну. Тому ми координуємо з США, НАТО та іншими партнерами нашу роботу щодо деескалації", - сказав він.

Глава європейської дипломатії підкреслив, що вже найближчими днями відбудеться зустріч міністрів закордонних справ і міністрів оборони країн ЄС, а також перемовини між РФ, США і НАТО.

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Кулеба: Україна та ЄС спільні в тому, що РФ не має права ділити Європу

Як зазначив своєю чергою Дмитро Кулеба, перед Україною і ЄС нині стоїть спільна задача - дипломатичним засобами сприяти деескалації ситуації, зниженню напруги та змусити Росію відмовитись від агресивних намірів. За словами очільника українського МЗС, Україна та ЄС ведуть системну роботу у цьому напрямі, і один з її аспектів - напрацювання "болючих" санкцій щодо Росії. "І ще один елемент – Україна та ЄС єдині в тому, що РФ не має права ділити Європу на зони впливу і визначати куди, як і коли може розширюватись ЄС, і яким буде характер відносин України та ЄС. Москва не має в цьому права голосу, це виключно питання ЄС та України", - наголосив Кулеба.

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Нагадаємо, за даними західної та української розвідок, скупчення російських військ може свідчити про підготовку РФ до вторгнення в Україну вже цієї зими. Як зазначив міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня.

За оцінками аналітиків з розслідувальної групи Conflict Intelligence Team (CIT), опублікованими 30 грудня, Росія не припиняє стягувати війська до кордону з Україною. За їхніми даними, на кордоні збільшуються вже виявлені табори, виникають нові, а склад техніки, яка перекидається, розширюється.