 Україна має бути долучена до переговорів з РФ щодо безпеки - глава МЗС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.12.2021

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Новини

Україна має бути долучена до переговорів з РФ щодо безпеки - глава МЗС

Київ має бути долучений до переговорів США, НАТО та ЄС з Росією щодо безпеки, заявив глава українського МЗС Дмитро Кулеба.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба хоче залучення України до переговорів Заходу з Росією щодо гарантій безпеки.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ має брати участь у переговорах США, Організації Північноатлантичного договору (НАТО) чи Європейського Союзу (ЄС) з Російською Федерацією щодо питань безпеки. 

"Питання євроатлантичної безпеки нині вирішується в Україні, тому Україна має брати участь у безпекових консультаціях на цю тему", - написав Кулеба у своєму Twitter у п'ятницю, 24 грудня. Глава МЗС України наголосив, що першою і головною темою розмови США, НАТО чи ЄС з Росією має бути завершення міжнародного збройного конфлікту в Європі, агресії РФ проти України.

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РФ: ЄС не готовий взаємодіяти з Москвою

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила в п'ятницю, що Росія поки не бачить готовності ЄС взаємодіяти з Москвою "на умовах рівноправності" у переговорах про безпеку.

За її словами, США та їхні союзники мають представити гарантії нерозширення НАТО та нерозміщення систем озброєнь поблизу російських кордонів. "Чи бачимо ми таку готовність з боку ЄС щодо комплексу перерахованих вище заходів? Чи бачимо ми готовність Брюсселя до взаємодії з Росією на основі рівноправності і з урахуванням наших законних інтересів у цьому питанні? Ні, поки не бачимо", - заявила Захарова.

Раніше верховний представник Євросоюзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель зазначив, що ЄС "тісно координує свої дії з трансатлантичними та іншими партнерами, які розділяють ті самі ідеї, зокрема щодо двох представлених Росією проєктів договорів, які стосуються архітектури європейської безпеки". 

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США і НАТО готові до діалогу з Росією

Речниця МЗС РФ також повідомила, що Москва отримала пропозицію Північноатлантичного альянсу провести засідання Ради НАТО-Росія на рівні послів у січні та розглядає його. "Ми отримали таку пропозицію. Це я можу підтвердити", - сказала вона і додала, що Росія готова до прямого діалогу з НАТО щодо гарантій безпеки. 

Раніше стало відомо, що переговори РФ-США можуть відбутися на початку січня 2022 року. Вони можуть бути як двосторонні, так і з залученням інших сторін. Зокрема, про готовність долучитися до діалогу з РФ повідомили в НАТО.

Нещодавно Росія оприлюднила напрацьовані нею проєкти угод про гарантії безпеки з США і НАТО. У першому документі міститься положення, яке виключає подальше розширення альянсу і вступ до нього України. Крім того, Москва вимагає від НАТО не розміщувати додаткові війська і озброєння за межами країн, в яких вони знаходилися в травні 1997 року, тобто до вступу в альянс країн Центральної Європи. 

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Нагадаємо, за даними західної та української розвідок, скупчення російських військ може свідчити про підготовку РФ до вторгнення в Україну вже цієї зими. Як зазначив міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня.

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Нові санкції проти Росії: чи зупинить це вторгнення РФ в Україну? (14.12.2021)

DW.COM

Боррель про нарощування військ РФ: агресія матиме серйозні наслідки

Глава МЗС України Дмитро Кулеба обговорив безпекові питання з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Останній підтвердив, що ЄС незмінно підтримує суверенітет України, а агресія проти неї не залишиться без відповіді.  

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