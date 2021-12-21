Путін про напруження з НАТО: Росії далі "немає куди відступати"

Президент РФ Володимир Путін на тлі напруження відносин з Заходом через ситуацію навколо України заявив, що пропозиції Москви до НАТО та Сполучених Штатів Америки щодо гарантій безпеки не є ультиматумом. Водночас він наголосив, що Росії далі "немає куди відступати". "Те, що вони (США -. Ред.) зараз роблять на території України або намагаються і планують робити, це ж не за тисячу кілометрів від нашого національного кордону, це біля порога нашого будинку. Вони мають зрозуміти, що нам просто нема\ куди далі відступати" , - сказав Путін на розширеному засіданні колегії міноборони РФ у Москві у вівторок, 21 грудня.

Російський президент поклав відповідальність за посилення напруженості у Європі на США. Путін зазначив, що і у період хороших відносин США, за його словами, "підтримували сепаратизм на Північному Кавказі, розширювали НАТО, виходили з договорів щодо ПРО", але сьогодні, сказав він, склалася ситуація, коли Росія "має щось вирішувати". При цьому Путін відкинув думку про ультимативну позицію Росії та висловив надію на конструктивні переговори зі США.

Лавров: Прийняття України до НАТО - перетин "червоної лінії"

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров, своєю чергою, сказав, що Росія розглядатиме подальше розширення НАТО як перетин "червоної лінії". "Наша позиція про розширення НАТО добре відома - це буде "червоною лінією", якщо Альянс надалі просуватиметься дедалі ближче до кордонів Російської Федерації", - наголосив міністр на пресконференції у Сочі у вівторок.

Нагадаємо, що днями Росія оприлюднила власні проєкти угод з США і Північноатлантичним альянсом про гарантії безпеки. У першому документі міститься положення, яке виключає подальше розширення НАТО і вступ України до Альянсу. Окрім того, Москва пропонує НАТО не розміщувати додаткові війська і озброєння за межами країн, в яких вони були розміщені в травні 1997 року, тобто до вступу низки країн Центральної, Східної та Південно-Східної Європи до НАТО.

Останнім часом конфлікт навколо України різко загострився. Захід і Україна повідомили, що Росія перекинула до українського кордону близько ста тисяч військовослужбовців. США припустили, що вже на початку наступного року Росія може розпочати війну проти України. У такому разі Захід пригрозив Росії найжорсткішими санкціями. Україна закликає запровадити санкції проти Москви у превентивному порядку.

Водночас Росія відкидає звинувачення у підготовці до війни з Україною та звинувачує Захід у озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів.