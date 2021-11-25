CIT: Росія звозить військову техніку до кордону з Україною

Аналітики з розслідувальної групи Conflict Intelligence Team (CIT) знайшли у соцмережах нові фото та відео, що свідчать про пересування російських військ та військової техніки до регіонів, що межують з Україною. Зокрема, вдалося вирахувати перекидання нової техніки у Воронезькій області, а також пересування ешелонів зі Ставропілля у бік анексованого Криму, повідомили CIT у середу, 24 листопада.

За висновками аналітиків, Росія звозить військову техніку до кордону України "у кількості, що насторожує, яку лише з натяжкою можна спробувати пояснити переозброєнням діючих частин". Експерти констатують, що перекидання військ відбувається порівняно повільно, але зазначають, що якщо нинішні темпи збережуться до січня, то загальна чисельність угруповання військ біля кордону України значно перевищить показники квітня, коли Росія також стягувала війська до прикордонних регіонів.

"Так чи інакше, ми згодні з оцінками розвідок, що готовність до можливої ​​операції на підконтрольній українській владі території буде досягнута щонайменше не раніше початку наступного року", - зазначають аналітики CIT.

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У ЄС та НАТО стежать за ситуацією

Останні тижні ЗМІ та політики говорять про те, що Росія стягує війська до українських кордонів. Це відбувається не вперше, втім, за даними західної та української розвідки, нинішній стан справ може свідчити про підготовку Росії до наступу на Україну вже цієї зими. У зв'язку з цим директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс їздив до Москви, щоб "попередити Кремль про те, що США уважно стежать за нарощуванням їхніх військ біля кордону з Україною, і спробувати визначити мотиви дій Росії".

В ЄС висловлювали занепокоєння через повідомлення про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. У НАТО також заявляли, що уважно стежать за ситуацією. Натомість у США, за даними ЗМІ, розглядають можливість поставок Україні додаткової зброї, зокрема, протитанкових ракетних комплексів Javelin, мінометів, а також переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger та закуплених раніше в Росії гелікоптерів Мі-17, які спочатку призначалися для афганської армії.

Кремль звинувачення відкидає

У Москві звинувачення у підготовці вторгнення в Україну відкинули. Як заявляв речник Кремля Дмитро Пєсков, "переміщення російських військ всередині Росії нікому не загрожує і ні в кого не має викликати стурбованість". Натомість він закидав Києву "збільшення кількості провокацій" нібито із застосуванням Україною зброї країн НАТО, забороненої мінськими домовленостями. В українському МЗС у відповідь на це наголосили на відданості Києва розв'язанню конфлікту на Донбасі політико-дипломатичним шляхом.