Британський прем’єр застеріг Путіна від "військового авантюризму" в Україні

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон застеріг Росію від можливих наслідків "військового авантюризму" на кордоні з Україною. Про це він заявив під час спілкування з групою топових британських депутатів 17 листопада, повідомляє агенція AFP.

"Що нам необхідно зробити, то це переконатися в тому, що всі розуміють, що ціна прорахунків на кордонах України та Польщі буде величезною. Я думаю, що було би трагічною, трагічною помилкою для Кремля думати, що можна чогось досягти за допомогою військового авантюризму", - сказав Джонсон.

Останнім часом Захід дедалі більше стурбований переміщенням російських військ біля українського кордону. Також РФ звинувачують у сприянні напруженню на білорусько-польському кордоні, де застрягли сотні мігрантів та біженців із Близького Сходу.

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Російський газ або підтримка України

15 листопада Джонсон заявив, що незабаром Європа постане перед вибором: збільшити залежність від поставок російського газу чи виступити на підтримку України. "Ми сподіваємося, що наші друзі усвідомлюють, що незабаром їм треба буде зробити вибір між отриманням все більшої кількості російських вуглеводнів гігантськими новими газогонами і захистом України, а також відстоюванням справи миру і стабільності", - сказав він.

Ризик ескалації в Україні

У жовтні американські ЗМІ повідомили, що Росія знову концентрує війська біля кордонів з Україною. В Україні спершу заперечили цю інформацію, а згодом повідомили про зосередження 90 тисяч російських військових "з метою підтримання напруги в регіоні".

США, Європейський Союз, Організація північноатлантичного договору (НАТО) стурбовані можливою ескалацією ситуації в Україні Росією. Західна розвідка попереджає про високу ймовірність вторгнення РФ в Україну взимку. В Росії звинувачення в ескалації відкидають.