Білорусь відволікає мігрантами від дій РФ на кордоні з Україною - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що дії режиму Олександра Лукашенка, спрямовані на створення міграційної кризи на кордоні Білорусі та Польщі, мають на меті відвернути увагу від дій Росії на кордоні з Україною. Про це він сказав у телефонній розмові з польським міністром закордонних справ Збігневом Рау.

"Дії режиму Лукашенка загрожують безпеці, сіють розкол і мають на меті відволікти увагу від дій Росії на кордоні з Україною", - йдеться у повідомленні Державного департаменту за підсумками розмови 14 листопада. Блінкен також подякував Польщі за її рішучу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. "США, Польща та їхні союзники і партнери єдині у тому, що Москва має заплатити високу ціну за її військову агресію та зловмисну діяльність в регіоні", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, Блінкен також обговорив військову активність Росії в Україні та поблизу неї у телефонній розмові з міністром закордонних справ Франції Жаном-Івом Ле Дріаном. Сторони наголосили на незмінній відданості суверенітету та територіальній цілісності України.

За переміщенням російських військ ближче до кордону з Україною також уважно слідкують в Організації Північноатлантичного договору, заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг в ефірі телеканалу HBO. За його словами, у НАТО готові реагувати на будь-якй розвиток подій.

Військова допомога США Україні

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Зазначимо, що 14 листопада Україна отримала від США близько 80 тисяч кілограмів боєприпасів, повідомляє американське посольство в Україні. Це стало четвертим постачанням Сполученими Штатами у межах додаткової безпекової допомоги на 60 мільйонів доларів. Попередні були доставлені 10, 18 та 22 жовтня і включали боєприпаси, протитанкове та високоточне озброєння, в тому числі системи Javelin.

Нагадаємо, що з 2014 року США надали Україні допомогу в сфері безпеки на понад 2,5 мільярда доларів.

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Реальна загроза?

Раніше в американських ЗМІ повідомлялось, що Росія концентрує війська біля кордонів з Україною. У Пентагоні тоді заявили, що спостерігають за подіями. У міноборони України спочатку спростували стягування РФ додаткових військ до своїх кордонів, але згодом повідомили, що на кордоні з Україною, а також на непідконтрольних Києву територіях зосереджено російські військові угруповання загальною чисельністю близько 90 тисяч "з метою підтримання напруги в регіоні". При цьому кількість можливих новоприбулих військових підрозділів Росії не уточнювалася.

У міністерстві закордонних справ РФ заявили, що повідомлення ЗМІ про стягування військ до кордону з Україною "не відповідають дійсності". Водночас директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс приїхав до Москви , щоб "попередити Кремль про те, що США уважно стежать за нарощуванням їхніх військ біля кордону з Україною, і спробувати визначити мотиви дій Росії".