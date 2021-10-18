Військова допомога США Україні: від батарейок до протитанкових ракет

"Ми заспокоюємо країни, які перебувають на передовій російської агресії та зміцнюємо їхній суверенітет", - цими словамиміністра оборони США Ллойда Остіна Пентагон анонсував його перший візит до країн Східної Європи. Напередодні саміту НАТО Остін відвідує країни чорноморського регіону - 18 жовтня Грузію, наступного дня Україну і, зрештою, Румунію. Підписання жодних доленосних документів під час цього турне не очікується, оглядачі розцінюють його передовсім як сигнал солідарності із сусідами Росії, яку після анексії Криму Захід сприймає як загрозу безпеці у регіоні.

Допомога до візиту

Напередодні приїзду до Києва Ллойда Остіна в Україну прибув вантаж американської технічної допомоги для потреб Збройних сил України (ЗСУ). Що саме містив вантаж, офіційні особи не коментували. Відомо лише, що зустрічав допомогу в аеропорту офіцер Медичних сил ЗСУ. Медичні засоби становлять значну частину техдопомоги США Україні - дотепер поставки містили, зокрема, медичні сумки, хірургічне обладнання і навіть ляльки-макети, на яких українські вояки вчаться надавати першу невідкладну допомогу.

Попередня партія допомоги, яка прибула 10 жовтня, як зазначили у міноборони, крім медичного обладнання, містила також боєприпаси, високоточне озброєння та засоби радіолокаційного спостереження. Загалом цього року українська армія вже отримала від США допомоги на суму у понад 275 мільйонів доларів. Чого лише не було - і пластини для бронежилетів, і намети, і запчастини до поставлених раніше "Хаммерів", і інструменти для ремонту авто, і радіостанції, і тактичні планшети, і GPS-навігатори, і прилади нічного бачення, а також вогнегасники і навіть батарейки - з'ясувала DW, проаналізувавши митні декларації, доступні у базі ImportGenius.

В очікуванні летального озброєння

Чого, однак, цього року в Києві поки що не дочекалися, так це летального озброєння. Тобто того, за допомогою чого можна уражати сили противника. "Додаткову допомогу на 60 мільйонів доларів на цей рік пообіцяли, коли Зеленський у серпні був у США. У рамках неї мають бути протитанкові ракетні комплекси, але поки що відвантажень не було", - констатував у розмові з DW аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков. Він сподівається, що ПТРК будуть у ще одній партії допомоги, яку обіцяють цього року.

Якою би не була підтримка США українській армії - навіть якщо це зрештою намети чи вогнегасники - як правило надається вона як широкий символічний жест у двосторонніх відносинах. "Символізм вони люблять. Зокрема, один з траншів допомоги у 150 мільйонів доларів Київ отримав у червні - акурат напередодні саміту НАТО і зустрічі Джо Байдена з російським колегою Володимиром Путіним", - нагадав Бєлєсков.

Захищені системи зв'язку, засоби протиповітряної оборони, платформи для дії на морі, легка бронетехніка - список гострих потреб для підвищення обороноздатності України можна продовжувати довго, каже Микола Бєлєсков. "Навіть по тому, що США вже надавали раніше, є іще куди працювати. Бо 360 ракет і кілька десятків пускових ПТРК Javelin - це зовсім не той рівень, щоб гарантовано виставити відчутну ціну за агресію РФ", - зазначає експерт.

Під зустріч Зеленського і Байдена у серпні Вашингтон анонсував збільшення військової допомоги Україні на 60 мільйонів доларів

2,5 мільярда з 2014 року

Загалом, починаючи від 2014 року, Вашингтон виділив Києву 2,5 мільярда доларів на підтримку обороноздатності. "Це - значно більше, ніж просто символічний жест. Допомога у сфері безпеки є пріоритетом у відносинах з Україною, на ці потреби йде 58-60 відсотків від загального обсягу допомоги Києву. Решта йде на програми розвитку, гуманітарні та міжурядові програми", - зазначила у коментарі DW професорка Національного університету оборони, що у Вашингтоні, Марія Омелічева.

Починаючи з минулого року, у постачанні озброєнь ставку зроблено передовсім на підтримку Військово-морських сил України. "Уряд США планує поставити до України щонайменше 16 патрульних катерів Mark VI загальною вартістю 600 мільйонів доларів. Ці катери недешеві, тому купівля здійснюватиметься у рамках програми FMF (Foreign Military Financing). В рамках цієї програми надаються ґранти і кредити на придбання озброєнь", - пояснює Омелічева. Перші два катери були поставлені навесні 2020 року.

Водночас, Марія Омелічева побоюється, що через збільшення видатків на зброю залишиться менше грошей на вишкіл українських вояків у США. "Мене турбує те, що зменшиться увага до навчальних програм, особливо довгострокового підвищення кваліфікації українських офіцерів у Сполучених Штатах у рамках програми ІМЕТ (International Military Education and Training). На підтримку освіти середнього і вищого офіцерського складу у вищих навчальних закладах міністерства оборони США у період з 2014 по 2021 рік було виділено лише 19,7 мільйона доларів", - констатує Омелічева.

Американські патрульні катери Mark VI Україна купує за ґранти і кредити США

Президенти міняються, підтримка залишається

Військова допомога Україні після 2014 року залишається незмінним пріоритетом США, хоча за цей час уже двічі змінився господар Білого дому. Щороку обсяг допомоги становить близько 300 мільйонів доларів. Винятком був лише 2016 рік. В останній рік на президентській посаді Барака Обами допомога сягнула півмільярда доларів. Натомість вагомі поставки летальної зброї почалися вже після приходу до Білого дому республіканця Дональда Трампа - з 2018 року Україна купує ПТРК "Javelin".

Микола Бєлєсков не очікує суттєвого збільшення поставок зброї або військової допомоги від Сполучених Штатів, навіть у разі зростання напруженості на кордоні з Росією, як це було цієї весни. Коли Росія стягнула до українського кордону близько ста тисяч вояків, реакція Вашингтона була стриманою. Американські ЗМІ з посиланням на урядові кола заговорили про плани збільшити військову допомогу Україні на 100 мільйонів доларів в разі подальших агресивних дій Росії.

Займатися Китаєм і не дратувати Росію?

Згодом Москва відвела війська, а Вашингтон під серпневу зустріч Зеленського і Байдена заявив, що дасть додатково 60 мільйонів. "Курс Вашингтоном взятий такий, що радикально більше не буде. А те що є, суть справ між нами і РФ мало міняє", - каже Бєлєсков. На його переконання, у фокусі зовнішньої політики США наразі перебувають амбіції Китаю у тихоокеанському регіоні, а на українському напрямку Вашингтон демонструє стриманість, аби не загострювати протистояння з Росією.

З цим загалом погоджується і Марія Омелічева з вашингтонського Національного університету оборони. "Але це не означає, що у США немає ключових національних інтересів у Європі", - нагадує експертка. Вона вважає, що підстав сумніватись у підтримці адміністрації Байдена у Києва немає, навіть якщо в експертному середовищі й лунають думки про неготовність переступати російські "червоні лінії" у військовій підтримці України. "На мою думку, у цьому питанні в адміністрації Байдена немає консенсусу", - підсумовує професорка з Вашингтона.