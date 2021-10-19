 Міністр оборони США Остін прибув до України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.10.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Міністр оборони США Остін прибув до України

Глава Пентагону Ллойд Остін зустрінеться з міністром оборони та президентом України. Сторони обговорять оборонну співпрацю країн та членство в НАТО.

Глава Пентагону Ллойд Остін (праворуч) та мінстр оборони України Андрій Таран

Глава Пентагону Ллойд Остін (праворуч) та мінстр оборони України Андрій Таран

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін у вівторок, 19 жовтня, прибув до України в рамках робочого візиту. Про це повідомляється на його сторінці у Twitter.

Глава Пентагону заявив, що прилетів, аби підтвердити підтримку США суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень Києва, а також висловити прихильність "розбудові потенціалу України для стримування подальшої агресії Росії".

Ллойд Остін обіймає посаду міністра оборони США з січня 2021 року. Україну він відвідує вперше.

Як очікується, Остін зустрінеться із міністром оборони України Андрієм Тараном та президентом Володимиром Зеленським.

Членство в НАТО та посилення співпраці

Напередодні Ллойд Остін відвідав Грузію, а після візиту до України вирушить до Румунії. Раніше у міноборони США заявляли, що Остін закличе ці країни здійснити необхідні перетворення, щоб претендувати на вступ до Північноатлантичного альянсу.Після цього глава Пентагону поїде до Брюсселя на зустріч очільників оборонних відомств країн-членів НАТО.

Остін також планує обговорити з керівництвом трьох країн безпеку Чорноморського регіону та посилення співпраці між цими державами.

Читайте також: Україна і США підписали угоду про засади оборонного партнерства

Нагадаємо, Володимир Зеленський анонсував приїзд в Україну Ллойда Остіна під час свого візиту до США на початку вересня. Тоді український лідер говорив, що сподівається обговорити деталі угоди про засади партнерства, яку оборонні відомства України й США уклали 31 серпня.

Дивитись відео 04:56

Військова місія ЄС в Україні: реформа освіти та сигнал Росії

 

DW.COM

Глава Пентагону Остін приїде в Україну наступного тижня

Міністр оборони США Ллойд Остін відвідає Україну наступного тижня перед зустріччю з міністрами держав-членів НАТО.  

Реклама

Докладно

Миготлива аритмія часто залишається непоміченою, аж поки не спричиняє великі проблеми

Інсульту часто передує миготлива аритмія

Кожен четвертий інсульт стається внаслідок миготливої аритмії. Нерегулярність серцебиття часто залишається непоміченою.  

МВФ Logo

Україна наблизилася до нового траншу від МВФ

Результати перегляду програми stand by Виконавча рада МВФ може розглянути вже у листопаді.  