Міністр оборони США Остін прибув до України

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін у вівторок, 19 жовтня, прибув до України в рамках робочого візиту. Про це повідомляється на його сторінці у Twitter.

Глава Пентагону заявив, що прилетів, аби підтвердити підтримку США суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень Києва, а також висловити прихильність "розбудові потенціалу України для стримування подальшої агресії Росії".

Ллойд Остін обіймає посаду міністра оборони США з січня 2021 року. Україну він відвідує вперше.

Як очікується, Остін зустрінеться із міністром оборони України Андрієм Тараном та президентом Володимиром Зеленським.

Членство в НАТО та посилення співпраці

Напередодні Ллойд Остін відвідав Грузію, а після візиту до України вирушить до Румунії. Раніше у міноборони США заявляли, що Остін закличе ці країни здійснити необхідні перетворення, щоб претендувати на вступ до Північноатлантичного альянсу.Після цього глава Пентагону поїде до Брюсселя на зустріч очільників оборонних відомств країн-членів НАТО.

Остін також планує обговорити з керівництвом трьох країн безпеку Чорноморського регіону та посилення співпраці між цими державами.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський анонсував приїзд в Україну Ллойда Остіна під час свого візиту до США на початку вересня. Тоді український лідер говорив, що сподівається обговорити деталі угоди про засади партнерства, яку оборонні відомства України й США уклали 31 серпня.