Новий глава Пентагону підтримав суверенітет України й закликав до реформ

Сполучені Штати Америки продовжують підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України. Про це міністр оборони США Ллойд Остін повідомив у телефонній розмові зі своїм українським колегою Андрієм Тараном у п'ятницю, 19 лютого.

Глава Пентагону також запевнив у підтримці США в збільшенні потенціалу Збройних сил України для "більш ефективного захисту від російської агресії". Остін подякував Києву за внесок в міжнародну безпеку. При цьому американський міністр вказав на необхідність подальшого прогресу в проведенні в Україні реформ в галузі оборони.

Своєю чергою міністр оборони України запевнив, що українська сторона продовжить трансформувати оборонний сектор згідно з принципами і стандартами НАТО, зазначається у повідомленні Пентагону.

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Таран привітав Остіна з призначенням

У міністерстві оборони України зазначили, що під час розмови глава відомства привітав американського колегу з призначенням на посаду. Зазначається, що він також ознайомив Остіна з ситуацією у безпековій сфері в Україні та біля її кордонів.

"Ми вдячні народу та уряду США за допомогу та участь у посиленні стійкості України проти зовнішніх загроз і сприяння наближенню до повноправного членства в НАТО. Ми постійно нарощуємо рівень сумісності з силами Альянсу завдяки технічній допомозі, а також спільній участі в міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки", - цитує Тарана пресслужба міністерства.

Глава українського оборонного відомства також запросив Остіна взяти участь у святкуванні 30-ої річниці незалежності України, зазначається у повідомленні.

У Києві очікують на ПДЧ у НАТО у 2021 році

Ще наприкінці минулого року Таран заявив, що Україна очікує отримати План дій щодо членства (ПДЧ) в Організації Північноатлантичного договору (НАТО) ще у 2021 році. За словами українського міністра, це може відбутися на наступному саміті Альянсу.

Крім того, Таран зазначив, що Україна готова збільшити національні внески в операції під проводом НАТО, направити до роботи у структурах Альянсу додатковий військовий та цивільний персонал, розпочати виконання практичних заходів з налагодження обміну інформацією в режимі реального часу, застосовуючи автоматизовані системи.

Наразі Україна бере активну участь в операціях з урегулювання криз під проводом НАТО в Афганістані та Косові.