 Українські військові звання переведено на коди військових рангів НАТО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.01.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Українські військові звання переведено на коди військових рангів НАТО

Українські військові звання переведено на коди військових рангів НАТО за стандартом НАТО STANAG 2116. Це рішення є ще одним кроком, який забезпечує взаємосумісність зі збройними силами держав-членів Альянсу.

Українські військові звання переведено на коди військових рангів НАТО

Українські військові звання переведено на коди військових рангів НАТО

Міністр оборони України Андрій Таран підписав указ про переведення українських військових звань на коди військових рангів НАТО за стандартом НАТО STANAG 2116. Про це в середу, 6 січня, повідомляє пресслужба міністерства оборони України на офіційному порталі відомства.

Читайте також: Менша армія краща? Чи варто зменшити ЗСУ, аби збільшити їхню ефективність

"Зазначений перелік встановлює відповідність кодифікації військових звань військовослужбовців Збройних сил України військовим рангам НАТО. Це ще один крок, що забезпечує взаємосумісність зі збройними силами держав-членів", - повідомив Таран, коментуючи це указ.

За його словами, підписаний наказ розпочинає євроатлантичну трансформацію наявної системи кадрового менеджменту на управління кар'єрою військовослужбовців за військовими званнями.

Читайте також: Що дасть Україні участь в оборонних проєктах Євросоюзу

Це стане складовою частиною проекту Концепції військової кадрової політики Збройних сил України до 2025 року. "Ці рішення покликані змінити систему управління кар'єрою радянського зразка на сучасну, прийняту в арміях провідних держав. Фактично, це керівництво до дій кадровим органам переходити на нову філософію роботи, що передбачає створення кар’єрної мапи кожному солдату, сержанту, офіцеру щодо його підготовки, зростання та забезпечення", - зазначив Таран.

Нагадаємо, що в Національній гвардії України в січні приступили до розробки доктрини НГУ, яка буде спрямована на сумісність із доктринами країн-партнерів НАТО. 

Дивитись відео 06:09

Коронавірус в армії: як військові служать в умовах карантину (17.11.2020)

Також за темою

Symbolbild NATO - Ukraine

Міністр оборони: Київ очікує Плану дій щодо членства в НАТО у 2021 році 06.12.2020

Глава міноборони зазначив, що Україна готова збільшити національний внесок в операції НАТО і направити до роботи в Альянсі додатковий військовий і цивільний персонал.

Symbolbild US-Regierung will offenbar Waffen an Ukraine liefern

Рада привела військові звання ЗСУ у відповідність до стандартів НАТО 04.06.2020

Зі списку звань Збройних сил України зникнуть генерал-полковник і генерал армії України. Натомість будуть запроваджені звання бригадний генерал та комодор.

Ukraine Armee Übung in Schytomyr

Менша армія краща? Чи варто зменшити ЗСУ, аби збільшити їхню ефективність 19.10.2020

Давид Арахамія каже, що зменшення армії вивільнить гроші на переозброєння і зробить військо ефективнішим. Водночас експерти застерігають: без чітких розрахунків таке скорочення може мати і вкрай негативний ефект.

Реклама

Докладно

Фотографія полярного сяйва на півдні Тасманії у Австралії

Найкращі фотографії полярного сяйва

У підбірці DW - найкрасивіші знімки північного та південного сяйва за версією блогу Capture the Atlas.  

Штаб-квартира Газпрому в Москві

"Газпром" втратив монополію в Болгарії та Хорватії через TAP

Постачання газу з Азербайджану і СПГ-термінал у Хорватії змінили розклад сил на ринку газу у Південно-Східній Європі.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  