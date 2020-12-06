Українські військові звання переведено на коди військових рангів НАТО

Міністр оборони України Андрій Таран підписав указ про переведення українських військових звань на коди військових рангів НАТО за стандартом НАТО STANAG 2116. Про це в середу, 6 січня, повідомляє пресслужба міністерства оборони України на офіційному порталі відомства.

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"Зазначений перелік встановлює відповідність кодифікації військових звань військовослужбовців Збройних сил України військовим рангам НАТО. Це ще один крок, що забезпечує взаємосумісність зі збройними силами держав-членів", - повідомив Таран, коментуючи це указ.

За його словами, підписаний наказ розпочинає євроатлантичну трансформацію наявної системи кадрового менеджменту на управління кар'єрою військовослужбовців за військовими званнями.

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Це стане складовою частиною проекту Концепції військової кадрової політики Збройних сил України до 2025 року. "Ці рішення покликані змінити систему управління кар'єрою радянського зразка на сучасну, прийняту в арміях провідних держав. Фактично, це керівництво до дій кадровим органам переходити на нову філософію роботи, що передбачає створення кар’єрної мапи кожному солдату, сержанту, офіцеру щодо його підготовки, зростання та забезпечення", - зазначив Таран.

Нагадаємо, що в Національній гвардії України в січні приступили до розробки доктрини НГУ, яка буде спрямована на сумісність із доктринами країн-партнерів НАТО.

