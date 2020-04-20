Нацгвардія України розпочинає розробку доктрини за принципами НАТО

У Національній гвардії України приступили до розробки доктрини НГУ, яка буде спрямована на сумісність із доктринами країн- партнерів НАТО. Як повідомляється у вівторок, 5 січня на сторінці МВС України в Facebook, представники групи радників з питань доктрини та освіти (DEAG) посольства США в Україні провели семінар із розробки інституційної доктрини НГУ за підходами військових формувань країн НАТО.

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"У Нацгвардії України є ряд документів, які визначають її діяльність, є концепція і є планування на різних рівнях, але немає такого документу як доктрина, яка застосовується у військових структурах країн-членів НАТО та визначає роль і місце органів військового управління, командирів (начальників) усіх рівнів, порядок і принципи взаємодії всередині структури на стратегічному, оперативному та тактичному рівнях щодо організації виконання повсякденних завдань і забезпечення підготовки до виконання завдань у майбутньому. Важливо, щоб доктрина Національної гвардії Україна не суперечила національним нормативним документам водночас як з питань оборони, так і з питань безпеки та була сумісною з доктринами країн-партнерів", - наводить прес-служба МВС слова майора Гарі Квоша, представника групи радників з питань доктрини та освіти.

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Спільно з групою DEAG участь у семінарі взяли представники збройних сил Канади в Україні. Початок роботи з розробки доктрини за участю американських і канадських колег заплановано на початок 2021 року.