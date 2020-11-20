 Міністр оборони: Київ очікує Плану дій щодо членства в НАТО у 2021 році | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.12.2020

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Міністр оборони: Київ очікує Плану дій щодо членства в НАТО у 2021 році

Глава міноборони зазначив, що Україна готова збільшити національний внесок в операції НАТО і направити до роботи в Альянсі додатковий військовий і цивільний персонал.

Україна розраховує отримати План дій щодо членства в НАТО у 2021 році

Україна розраховує отримати План дій щодо членства в НАТО у 2021 році

Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що Київ розраховує на отримання Плану дій щодо членства в Організації Північноатлантичного договору (НАТО) у 2021 році. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Урядовий кур'єр", опублікованому в суботу, 5 грудня.

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"Ми чітко окреслюємо свої амбіції отримати План дій щодо членства в НАТО і сподіваємося на всебічну політичну підтримку союзників з НАТО щодо ухвалення такого рішення на наступному саміті Альянсу 2021 року", - сказав він і додав, що наголосив на цьому на нещодавній зустрічі з послами та військовими аташе країн-членів Альянсу, акредитованими в Україні.

Крім того, Таран зазначив, що Україна готова збільшити національні внески в операції під проводом НАТО, направити до роботи у структурах Альянсу додатковий військовий та цивільний персонал, розпочати виконання практичних заходів з налагодження обміну інформацією в режимі реального часу, застосовуючи автоматизовані системи.

Нині Україна бере активну участь в операціях з урегулювання криз під проводом НАТО в Афганістані та Косові.

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Зеленський: Більше уваги розвитку й модернізації ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 6 грудня, у День Збройних сил України (ЗСУ) наголосив на важливості розвитку та модернізації армії. Він зазначив, що світ змінюється, і додав, що "іншим скоро буде й те, як людство воює".

"Отже, маємо приділяти ще більше, набагато більше уваги розвитку наших Збройних сил, всієї системи оборони держави й, відповідно, ставленню суспільства до цього завдання. Маємо вкладати в це суттєві кошти", - йдеться у повідомленні Зеленського у соцмережі Facebook.

При цьому він зауважив, що українці - мирний народ, який хоче "чесного припинення війни на Донбасі, повернення всіх наших тимчасово окупованих територій і людей". 

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Збільшення видатків на оборону

Спікер парламенту України Дмитро Разумков того ж дня заявив, що підтримує збільшення фінансування оборони й безпеки у держбюджеті 2021 року. Раніше повідомлялося про зменшення такого фінансування, передбачене у проєкті держбюджету на 2021 рік, передає інформагенція "Інтерфакс-Україна".

"Ми перебуваємо в непростій ситуації сьогодні: і COVID-19, і війна, і непроста соціально-економічна ситуація всередині держави (...) Але хоч там як, ми навіть під час підготовки підсумкового голосування за бюджет на 2021 рік будемо намагатися знайти, і зверталися з цим в міністерство фінансів, додаткові кошти", - запевнив він журналістів.

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