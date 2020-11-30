 Україна очікує надання Плану дій щодо членства в НАТО - Кулеба | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.12.2020

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Україна очікує надання Плану дій щодо членства в НАТО - Кулеба

Україна хоче більше взаємодії з НАТО та очікує надання Плану дій щодо членства в Альянсі, заявив український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба (фото з архіву)

Україна продовжує рух до вступу в НАТО й очікує надання їй Плану дій щодо членства в Альянсі. Про це в середу, 2 грудня, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками засідання Північноатлантичної ради НАТО за участю України та Грузії, присвяченого проблемам безпеки в регіоні Чорного моря.

"Я детально поінформував членів Альянсу про мілітаризацію Росією як державою-окупантом тимчасово окупованого Криму. З конкретними цифрами, свідченнями про її негативний вплив на безпеку чорноморського регіону. Крім того, ознаки нуклеаризації півострова становлять серйозну загрозу режиму ядерного нерозповсюдження", - заявив Кулеба.

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Як повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ України, міністр також поінформував учасників засідання про прагнення України стати членом НАТО. "Ми хочемо більше взаємодії з Альянсом, зокрема більше навчань НАТО в Україні. Я наголосив, що Україна надалі рухається до членства в Альянсі та очікує надання Плану дій щодо членства", - наголосив міністр.

Кулеба також зазначив, що деякі міністри закордонних справ країн-членів НАТО у виступах згадували ініціативу України "Кримська платформа" та вітали отримання Україною статусу партнера з розширеними можливостями НАТО. "Низка міністрів у своїх виступах також заявили, що принципово підтримують надання Україні членства в НАТО", - зазначив міністр.

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Запрошення до участі у "Кримській платформі"

Очільник МЗС України запросив країни-члени НАТО взяти активну участь у реалізації "Кримської платформи", яка покликана, зокрема, забезпечити розгляд питань безпеки в регіоні Чорного моря. Він також поінформував про порушення Росією норм міжнародного гуманітарного права в окупованому Криму - зокрема, про примусовий призов громадян України до Збройних сил РФ. "Суттєве погіршення безпекової ситуації у регіоні Чорного моря загрожує не лише безпосередньо причорноморським країнам, а й державам Південної Європи, Близького Сходу та Північної Африки. Тому я вітаю готовність НАТО до більшого залучення у безпеку регіону Чорного моря та посилення взаємодії з Україною та Грузією", - наголосив Кулеба.

Міністр зазначив, що продовження участі України в міжнародних операціях із підтримання миру та безпеки під проводом НАТО і проведення в Одесі запланованих на травень 2021 року спільних командно-штабних навчань Україна-НАТО "Непорушна стійкість" сприятиме поглибленню взаємодії України з Альянсом у реагуванні на кризові ситуації та протидії гібридним загрозам.

Нагадаємо, що того ж дня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що держави-члени НАТО висловили готовність посилити практичну підтримку України та Грузії у регіоні Чорного моря.

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