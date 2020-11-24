Кулеба вважає спекуляцією твердження про залякування угорців на Закарпатті

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у вівторок, 1 грудня, під час зустрічі з послом Угорщини в Україні Іштваном Ійдярто назвав безпідставною спекуляцією твердження про нібито "залякування" угорців у Закарпатській області.

"Будь-які твердження про те, що в Україні нібито має місце "залякування" угорської громади або її частини, є безпідставною спекуляцією. В Україні як правовій державі діє принцип індивідуальної, а не колективної відповідальності", - заявив міністр, наголосивши, що всі громадяни України рівні перед законом незалежно від національності й етнічного походження.

Міністр також додав, що угорські українці є невід'ємною частиною українського суспільства. Кулеба закликав угорську сторону уникати кроків та заяв, які не відображають дійсності та створюють деструктивне емоційне напруження в українсько-угорських відносинах. Міністр назвав неприпустимою ситуацію, коли громадяни України - депутати об’єднаних територіальних громад на своєму інавгураційному засіданні співають національний гімн будь-якої іншої іноземної держави, зокрема Угорщини.

Крім того, Кулеба повідомив угорському дипломату, що слідчі дії правоохоронних органів у Закарпатській області відбуваються в межах повноважень СБУ стосовно окремих громадян України, і не спрямовані проти угорської національної меншини. Раніше Служба безпеки України повідомила, що ретельно перевіряє інформацію про можливі ознаки протиправної діяльності в діях депутатів Сюртівської сільської територіальної громади (село Сюрте Ужгородського району Закарпатської області).

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Поліція розслідує погрози

Тим часом пресслужба Національної поліції України у вівторок повідомила, що правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом погроз українцям угорського походження в Закарпатській області після оприлюдення відповідного відеоролика в інтернеті. "Відео провокаційного виступу невстановлених осіб у масках поширили кілька закарпатських інтернет-ресурсів. Дії невідомих кваліфіковано як порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак", - йдеться в повідомленні.

Розслідування кримінального провадження доручено слідчому управлінню Нацполіції в Закарпатській області. За розпалювання національної ворожнечі й ненависті передбачено покарання від накладення штрафу до трьох років позбавлення волі.Також свою позицію в цій справі висловив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. "Українська держава буде жорстко переслідувати нацистів та екстремістів, які рядяться в патріотів і несуть загрозу нашим громадянам. Провокатори, які загрожують українцям угорського походження, - це вороги держави. Докладемо всіх зусиль, щоб їх викрити і покарати", - повідомив Аваков.