 Кулеба вважає спекуляцією твердження про залякування угорців на Закарпатті | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.12.2020

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Новини

Кулеба вважає спекуляцією твердження про залякування угорців на Закарпатті

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав безпідставною спекуляцією твердження про нібито "залякування" угорців на Закарпатті.

Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у вівторок, 1 грудня, під час зустрічі з послом Угорщини в Україні Іштваном Ійдярто назвав безпідставною спекуляцією твердження про нібито "залякування" угорців у Закарпатській області.

"Будь-які твердження про те, що в Україні нібито має місце "залякування" угорської громади або її частини, є безпідставною спекуляцією. В Україні як правовій державі діє принцип індивідуальної, а не колективної відповідальності", - заявив міністр, наголосивши, що всі громадяни України рівні перед законом незалежно від національності й етнічного походження.

Міністр також додав, що угорські українці є невід'ємною частиною українського суспільства. Кулеба закликав угорську сторону уникати кроків та заяв, які не відображають дійсності та створюють деструктивне емоційне напруження в українсько-угорських відносинах. Міністр назвав неприпустимою ситуацію, коли громадяни України - депутати об’єднаних територіальних громад на своєму інавгураційному засіданні співають національний гімн будь-якої іншої іноземної держави, зокрема Угорщини.

Крім того, Кулеба повідомив угорському дипломату, що слідчі дії правоохоронних органів у Закарпатській області відбуваються в межах повноважень СБУ стосовно окремих громадян України, і не спрямовані проти угорської національної меншини. Раніше Служба безпеки України повідомила, що ретельно перевіряє інформацію про можливі ознаки протиправної діяльності в діях депутатів Сюртівської сільської територіальної громади (село Сюрте Ужгородського району Закарпатської області).

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Поліція розслідує погрози

Тим часом пресслужба Національної поліції України у вівторок повідомила, що правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом погроз українцям угорського походження в Закарпатській області після оприлюдення відповідного відеоролика в інтернеті. "Відео провокаційного виступу невстановлених осіб у масках поширили кілька закарпатських інтернет-ресурсів. Дії невідомих кваліфіковано як порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак", - йдеться в повідомленні.

Розслідування кримінального провадження доручено слідчому управлінню Нацполіції в Закарпатській області. За розпалювання національної ворожнечі й ненависті передбачено покарання від накладення штрафу до трьох років позбавлення волі.Також свою позицію в цій справі висловив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. "Українська держава буде жорстко переслідувати нацистів та екстремістів, які рядяться в патріотів і несуть загрозу нашим громадянам. Провокатори, які загрожують українцям угорського походження, - це вороги держави. Докладемо всіх зусиль, щоб їх викрити і покарати", - повідомив Аваков.

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