Сіярто обурений обшуками на Закарпатті

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто різко розкритикував нещодавні обшуки, проведені СБУ в функціонерів благодійного фонду на Закарпатті. Свою заяву з критикою дій України глава МЗС Угорщини оприлюднив увечері понеділка, 30 листопада, на сторінці в соціальній мережі Facebook.

На переконання Сіярто, такими кроками Україна здійснює заходи щодо дестабілізації відносин з Угорщиною. Він також запевнив, що Угорщина має намір поскаржитись у НАТО на дії України щодо закарпатських угорців, повідомляє агенція новин "Інтерфакс-Україна".

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"Ми будемо відстоювати закарпатських угорців на всіх міжнародних форумах", - попередив Сіярто у відеозверненні", - цитує слова міністра агенція. Також повідомляється, що посла України в Будапешті викликали до МЗС Угорщини.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України провела в Закарпатській області обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, який підозрюється в діяльності, спрямованій на порушення державного суверенітету України. Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану "Велику Угорщину" і створення етнічної автономії в Закарпатті. За даними ЗМІ, обшуки проводилися в Товаристві угорської культури Закарпаття. У Товаристві угорської культури Закарпаття заявили що обшуки відбувалися, зокрема, за місцем проживання голови товариства, голови "Партії угорців України" Василя Брензовича, а також в центральному офісі організації в Ужгороді. У Товаристві угорської культури Закарпаття також заявили про "операцію, здійснену на сфабрикованих політичних звинуваченнях".