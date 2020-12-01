 Сіярто обурений обшуками на Закарпатті | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.12.2020

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Новини

Сіярто обурений обшуками на Закарпатті

Угорщина має намір поскаржитись у НАТО на дії України щодо закарпатських угорців, заявив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто. Він розкритикував обшуки, проведені СБУ у функціонерів благодійого фонду на Закарпатті.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто (архівне фото)

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто різко розкритикував нещодавні обшуки, проведені СБУ в функціонерів благодійного фонду на Закарпатті. Свою заяву з критикою дій України глава МЗС Угорщини оприлюднив увечері понеділка, 30 листопада, на сторінці в соціальній мережі Facebook.

На переконання Сіярто, такими кроками Україна здійснює заходи щодо дестабілізації відносин з Угорщиною. Він також запевнив, що Угорщина має намір поскаржитись у НАТО на дії України щодо закарпатських угорців, повідомляє агенція новин "Інтерфакс-Україна".

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"Ми будемо відстоювати закарпатських угорців на всіх міжнародних форумах", - попередив Сіярто у відеозверненні", - цитує слова міністра агенція. Також повідомляється, що посла України в Будапешті викликали до МЗС Угорщини. 

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України провела в Закарпатській області обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, який підозрюється в діяльності, спрямованій на порушення державного суверенітету України. Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану "Велику Угорщину" і створення етнічної автономії в Закарпатті. За даними ЗМІ, обшуки проводилися в Товаристві угорської культури Закарпаття. У Товаристві угорської культури Закарпаття заявили що обшуки відбувалися, зокрема, за місцем проживання голови товариства, голови "Партії угорців України" Василя Брензовича, а також в центральному офісі організації в Ужгороді. У Товаристві угорської культури Закарпаття також заявили про "операцію, здійснену на сфабрикованих політичних звинуваченнях".

Дивитись відео 11:38

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