Київ вручив послу Угорщини ноту протесту за агітацію у день виборів

Міністерство закордонних справ України у понеділок, 26 вересня, запросило посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто, якому було вручено ноту протесту у зв'язку з фактами політичної агітації угорських офіційних осіб на користь однієї з політичних партій на місцевих виборах України 25 жовтня 2020 року.

"Угорському дипломату доведено позицію МЗС щодо неприпустимості виголошення у публічному просторі заяв офіційними особами Угорщини, особливо у день виборів, коли зобов'язує виборча тиша, із закликами до громадян України угорського походження голосувати за Партію угорців - Товариство угорської культури Закарпаття", - зазначено в коментарі речниці МЗС України, опублікованому на сайті відомства.

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Порушення закону

Зазначається, що такі дії угорських чиновників суперечать статті 50-й закону України "Про місцеві вибори" та статті 57-й Виборчого кодексу України, які забороняють іноземцям брати участь у передвиборній агітації. У міністерстві зазначили, що всім громадянам України, відповідно до Конституції та законів, створено рівні можливості для реалізації виборчих прав відповідно до міжнародних стандартів.

Дивитись відео 11:38 Поділитись Петер Сіярто: Ніде в законах України не сказано, що угорський паспорт - злочин (22.11.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/38jmw Петер Сіярто: Ніде в законах України не сказано, що угорський паспорт - злочин (22.11.2018)

"Міністерство вкотре закликало угорську сторону поважати законодавство України і не вчиняти кроків, які свідчать про пряме втручання у внутрішні справи України та не відповідають добросусідському характеру українсько-угорських відносин. Зі свого боку українська сторона залишається відкритою до конструктивної співпраці з Угорщиною з усіх питань, що становлять взаємний інтерес, на засадах взаємоповаги та взаєморозуміння", - наголосили в МЗС.

Як повідомлялося, вранці 25 жовтня міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сіярто на своїй сторінці у Facebook закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах "Партію угорців України", а також нинішнього міського голову Берегового Золтана Бабяка. Також він повідомив, що жителі Закарпаття, які перебувають на території Угорщини, можуть перетнути кордон для голосування і повернутися назад без зобов'язання проходити 14-денний карантин. У МЗС України це оцінили як пряму агітацію і заявили, що "у такий спосіб офіційний Будапешт нахабно підтвердив своє пряме втручання у внутрішні справи України і завдав підступного удару послідовним зусиллям України конструктивно вирішити наявні в українсько-угорських відносинах проблеми".