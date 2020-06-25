Київ: Будапешт нахабно втрутився у справи України агітацією у день виборів

У міністерстві закордонних справ України у неділю, 25 жовтня, заявили, що офіційний Будапешт підтвердив своє пряме втручання у внутрішні справи України, проводячи пряму агітацію в день голосування на місцевих виборах в Україні.

"У день голосування на місцевих виборах в Україні угорська сторона вдалася до прямої агітації за партію угорців - Товариство угорської культури Закарпаття. МЗС України глибоко засмучене, що у такий спосіб офіційний Будапешт нахабно підтвердив своє пряме втручання у внутрішні справи України і завдав підступного удару послідовним зусиллям України конструктивно вирішити наявні в українсько- угорських відносинах проблеми", - йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті МЗС України.

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В українському міністерстві констатували ігнорування Будапештом неодноразових закликів Києва припинити нехтувати принципами верховенства права та добросусідських відносин і з повагою ставитися до законів України.

"Громадяни України угорського походження є важливою і невід'ємною частиною українського суспільства, вони мають усі необхідні права та можливості для вільного обрання своїх представників до органів місцевого самоврядування. Неприйнятні підказки виборцям з Будапешта порушують законодавство України і не залишають українській стороні іншого вибору як суворо реагувати на такі кроки відповідно до усталеної міжнародної практики та законодавства України", - наголосили у відомстві.

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МЗС зазначило, що нагнітання угорською стороною емоцій та провокування українських громадян не поважати Конституцію України та її закони приречені на провал.

Нагадаємо, 25 жовтня глава МЗС Угорщини Петер Сіярто закликав угорців Закарпаття проголосувати на місцевих виборах за партію угорців. Також він запропонував жителям міста Берегове на Закарпатті підтримати на виборах чинного мера.