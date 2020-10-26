 Україна відмовила у в′їзді угорському високопосадовцю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.11.2020

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Новини

Україна відмовила у в'їзді угорському високопосадовцю

Україна відмовила у в'їзді уповноваженому уряду Угорщини Іштвану Грежі. Високопосадовцеві заборонили в'їзд, бо він займався передвиборчою агітацією на Закарпатті під час місцевих виборів, пояснили в МЗС.

Український прикордонний пункт на кордоні з Угорщиною (архівне фото)

Українські прикордонники у вівторок, 24 листопада, відмовили у в'їзді уповноваженому уряду Угорщини з питань співпраці між Саболч-Сатмар-Березькою областю Угорщини та Закарпаттям Іштвану Грежі. 

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"У випадку із паном Іштваном Грежею мали місце зафіксовані у публічному просторі факти порушення положень Виборчого кодексу України, що забороняють іноземцям вдаватися до агітації за одну з політичних сил в Україні - учасника виборчого процесу", - пояснили у міністерстві закордонних справ України.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Київ заборонив в'їзд двом високопосадовцям з Угорщини через агітацію в Закарпатській області під час місцевих виборів. Імена цих високопосадовців не вказувалися.

Як повідомлялося, під час проведення місцевих виборів в Україні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у соцмережі Facebook закликав угорців Закарпаття підтримати "Партію угорців України", а також міського голову Берегового Золтана Бабяка.

Крім того, глава МЗС Угорщини повідомив, що жителі Закарпаття, які перебувають на території Угорщини, можуть перетнути кордон для голосування і повернутися назад без зобов'язання проходити 14-денний карантин.

У МЗС України оцінили це як пряму агітацію і заявили, що "у такий спосіб офіційний Будапешт нахабно підтвердив своє пряме втручання у внутрішні справи України і завдав підступного удару послідовним зусиллям України конструктивно вирішити наявні в українсько-угорських відносинах проблеми". 

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