 Україна заборонила в′їзд двом угорським високопосадовцям | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.10.2020

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Новини

Україна заборонила в'їзд двом угорським високопосадовцям

В'їзд двом угорським високопоставленим особам заборонений через агітацію на Закарпатті під час місцевих виборів, заявили в МЗС України.

Außenministerium Kiew (DW/Ganna Biednova)

Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію в Закарпатській області під час виборчого процесу на місцевих виборах, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Уже заборонено в'їзд в Україну двом угорським високопоставленим особам, які під час цієї виборчої кампанії вдавалися до прямої агітації в Закарпатській області. Один із них - це державний секретар канцелярії прем'єр-міністра Угорщини", - заявив у понеділок, 26 жовтня, Кулеба, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

Міністр додав, що також ініційовано впровадження заборони на в'їзд в Україну ще декільком угорцям, які активно втручалися у внутрішні справи України під час виборчої кампанії.

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"Наші партнери будуть найближчим часом детально поінформовані про факт втручання у вибори з боку Угорщини, і ми вже поінформували про це наглядову місію ОБСЄ", - наголосив Кулеба.

"Йдеться про угорську політику загалом"

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За словами глави МЗС, у цій ситуації не може бути різних прочитань, це було конкретне втручання у внутрішні справи України. "Не треба все зводити виключно до одного повідомлення у Facebook мого колеги Петера Сіярто. Йдеться про угорську політику загалом. Наша позиція дуже проста, ми вчора дали оцінку цим діям. Те, як поводилася угорська влада напередодні виборів і в день голосування, є втручанням у внутрішні справи України", - зазначив міністр. Кулеба заявив, що Україна налаштована на конструктив у відносинах з Угорщиною, однак робитиме жорсткі й чіткі кроки, якщо Будапешт нехтуватиме інтересами та законодавством України.

"З минулого року ми дуже багато зробили, щоб відновлювати довіру у відносинах і йти на вирішення проблем. Але якщо хтось думає, що оскільки всі "в позитиві", можна робити, що завгодно, він глибоко помиляється. Ми готові до конструктивної і відвертої розмови з угорцями, але якщо вони нехтуватимуть нашими інтересами і нашим законодавством, ми робитимемо жорсткі й чіткі кроки. Тому що мій принцип дуже простий: якщо тебе вдарили, треба вдарити у відповідь", - резюмував глава МЗС України.

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Як повідомлялося, вранці 25 жовтня міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сіярто на своїй сторінці у Facebook закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах "Партію угорців України", а також нинішнього міського голову Берегового Золтана Бабяка. Також він повідомив, що жителі Закарпаття, які перебувають на території Угорщини, можуть перетнути кордон для голосування і повернутися назад без зобов'язання проходити 14-денний карантин. У МЗС України це оцінили як пряму агітацію і заявили, що "у такий спосіб офіційний Будапешт нахабно підтвердив своє пряме втручання у внутрішні справи України і завдав підступного удару послідовним зусиллям України конструктивно вирішити наявні в українсько-угорських відносинах проблеми".

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  • Місцеві вибори у Києві

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    В умовах пандемії COVID-19

    Незважаючи на збільшення кількості інфікованих коронавірусом та рекордні показники добового приросту заражень від початку пандемії, місцеві вибори в Україні відбуваються, але за умови карантинних застережень. У комісії мають бути наявними антисептики для рук і нанесена розмітка, що допомагає дотримуватися дистанції не менше одного метра. Потоки виборців на вхід та на вихід розділяються.

  • Місцеві вибори в Україні

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    Дехто гшолосує вдома

    Не усі виборці у неділю особисто прийдуть на дільниці, щоб віддати свій голос. Зокрема, Уу Києві на місцевих виборах вдома голосують понад 7,7 тисячі осіб. При цьому офіційно з них лише шестеро інфіковані коронавірусом.

  • Місцеві вибори у Києві

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    З температурою - в окрему кабіну

    На вході до дільниці виборцям вимірюють температуру та розпитують про симптоми застуди. З температурою людей спрямовують в окрему кабінку для голосування. Утім, не всі дільниці в Україні забезпечені термометрами та окремими кабінками для голосування.

  • Опитування Зеленського

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    "5 питань від президента"

    13 жовтня президент України Володимир Зеленський оголосив, що "25 жовтня на виборчій дільниці я поставлю тобі п'ять важливих питань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємося з друзями, батьками або таксистами, про те, про що раніше нас ніколи не питали". Оплачує проведення цього опитування у день місцевих виборів партія "Слуга народу".

  • Опитування Зеленського під час виборів

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    І про канабіс і Будапештський меморандум

    Українців запитують про їхнє ставлення до посилення відповідальності за масштабну корупцію, до створення спеціальної економічної зони на Донбасі, до скорочення кількості парламентарів у Раді, до легалізації канабісу в медичних цілях, а також про Будапештський меморандум.

  • Місцеві вибори у Києві

    Місцеві вибори і опитування Зеленського під час пандемії (фоторепортаж)

    "Все законно"

    Опитування не є референдумом, тому не матиме юридичних наслідків. Глава МВС Арсен Аваков заявив, що опитування поза дільницями після голосування не порушує закону, оскільки "не ідентифікує особу і не розкриває персональних даних". Крім того, участь в опитуванні не є обов'язковою. Видатки на проведення опитування покриває своїм коштом політпартія "Слуга народу".

    Автор: Микола Бердник, Олена Перепадя


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