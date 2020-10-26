Україна заборонила в'їзд двом угорським високопосадовцям

Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію в Закарпатській області під час виборчого процесу на місцевих виборах, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Уже заборонено в'їзд в Україну двом угорським високопоставленим особам, які під час цієї виборчої кампанії вдавалися до прямої агітації в Закарпатській області. Один із них - це державний секретар канцелярії прем'єр-міністра Угорщини", - заявив у понеділок, 26 жовтня, Кулеба, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

Міністр додав, що також ініційовано впровадження заборони на в'їзд в Україну ще декільком угорцям, які активно втручалися у внутрішні справи України під час виборчої кампанії.

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"Наші партнери будуть найближчим часом детально поінформовані про факт втручання у вибори з боку Угорщини, і ми вже поінформували про це наглядову місію ОБСЄ", - наголосив Кулеба.

"Йдеться про угорську політику загалом"

Дивитись відео 11:38 Поділитись Петер Сіярто: Ніде в законах України не сказано, що угорський паспорт - злочин (22.11.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/38jmw Петер Сіярто: Ніде в законах України не сказано, що угорський паспорт - злочин (22.11.2018)

За словами глави МЗС, у цій ситуації не може бути різних прочитань, це було конкретне втручання у внутрішні справи України. "Не треба все зводити виключно до одного повідомлення у Facebook мого колеги Петера Сіярто. Йдеться про угорську політику загалом. Наша позиція дуже проста, ми вчора дали оцінку цим діям. Те, як поводилася угорська влада напередодні виборів і в день голосування, є втручанням у внутрішні справи України", - зазначив міністр. Кулеба заявив, що Україна налаштована на конструктив у відносинах з Угорщиною, однак робитиме жорсткі й чіткі кроки, якщо Будапешт нехтуватиме інтересами та законодавством України.

"З минулого року ми дуже багато зробили, щоб відновлювати довіру у відносинах і йти на вирішення проблем. Але якщо хтось думає, що оскільки всі "в позитиві", можна робити, що завгодно, він глибоко помиляється. Ми готові до конструктивної і відвертої розмови з угорцями, але якщо вони нехтуватимуть нашими інтересами і нашим законодавством, ми робитимемо жорсткі й чіткі кроки. Тому що мій принцип дуже простий: якщо тебе вдарили, треба вдарити у відповідь", - резюмував глава МЗС України.

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Як повідомлялося, вранці 25 жовтня міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сіярто на своїй сторінці у Facebook закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах "Партію угорців України", а також нинішнього міського голову Берегового Золтана Бабяка. Також він повідомив, що жителі Закарпаття, які перебувають на території Угорщини, можуть перетнути кордон для голосування і повернутися назад без зобов'язання проходити 14-денний карантин. У МЗС України це оцінили як пряму агітацію і заявили, що "у такий спосіб офіційний Будапешт нахабно підтвердив своє пряме втручання у внутрішні справи України і завдав підступного удару послідовним зусиллям України конструктивно вирішити наявні в українсько-угорських відносинах проблеми".