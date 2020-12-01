СБУ обшукала на Закарпатті благодійний фонд за підозрою втручання в ситуацію в Україні

Під час обшуків у представників благодійного фонду на Закарпатті було виявлено друковану літературу, що популяризувала так звану "Велику Угорщину", заявили в СБУ.
Співробітники Служби безпеки України (СБУ) провели обшуки в представників одного з благодійних фондів Закарпаття. Згідно з поширеним увечері понеділка, 30 листопада, повідомленням української спецслужби, наразі перевіряється інформація про "причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету України".
"Вивчається можливе втручання у внутрішні справи нашої держави та заподіяння шкоди державній безпеці України через фейкове поширення дії законодавства Угорщини і юрисдикції її державних органів на окремі регіони нашої країни", - зазначається на сайті СБУ.
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Також під час обшуків виявлено "низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану "Велику Угорщину" та створення етнічної автономії на Закарпатті", зазначили в СБУ.
Досудове слідство також перевіряє "факти сприяння іноземній державі окремими українськими публічними діячами". Вони підозрюються у "підтримці державних органів сусідньої країни у веденні підривної діяльності на шкоду Україні, зокрема й у вчиненні дій із ознаками державної зради", йдеться у повідомленні.
Натепер ведеться досудове слідство, повідомляється на сайті спецслужби.
Сайт Мукачево.Нет повідомив, що обшуки проводилися в Товаристві угорської культури Закарпаття.
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