СБУ зацікавилася депутатами із Закарпаття, які співали гімн Угорщини

Служба безпеки України (СБУ) ретельно перевіряє інформацію про можливі ознаки протиправної діяльності у діях депутатів Сюртівської сільської об'єднаної територіальної громади (село Сюрте Ужгородського району Закарпатської області), повідомив у вівторок, 1 грудня, пресцентр СБУ.

"21 листопада 2020 року під час складання присяги депутатами Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади, за ініціативи голови, частина обранців виконала національний гімн Угорщини. Отримані Службою матеріали щодо цієї події наразі ретельно перевіряються", - йдеться у повідомленні. У відомстві наголосили, що за результатами перевірки будуть вжиті відповідні заходи реагування.

Раніше народні депутати з фракції "Слуга народу" Віталій Безгін та Олександр Корнієнко просили Офіс генпрокурора та СБУ внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про ймовірне скоєння новообраними депутатами Сюртівської сільської територіальної громади сукупності кримінальних правопорушень і негайно розпочати відповідне досудове розслідування.

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Нагадаємо, раніше СБУ провела в Закарпатській області обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, який підозрюється в діяльності, спрямованій на порушення державного суверенітету України. Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану "Велику Угорщину" і створення етнічної автономії в Закарпатті. За даними ЗМІ, обшуки проводилися в Товаристві угорської культури Закарпаття.

В самому фонді натомість заявили, що обшуки відбувалися, зокрема, за місцем проживання голови товариства, голови "Партії угорців України" Василя Брензовича, а також в центральному офісі організації в Ужгороді. У Товаристві угорської культури Закарпаття також заявили про "операцію, здійснену на сфабрикованих політичних звинуваченнях".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто різко розкритикував обшуки, проведені СБУ в функціонерів благодійного фонду .