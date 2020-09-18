Більшість європейців підтримує вступ України в ЄС - опитування

Вступ України до Європейського Союзу підтримують 55 відсотків громадян низки країн ЄС. Водночас приєднання України до НАТО підтримують 38 відсотків, свідчать результати опитування "Як сприймають Україну в країнах ЄС", проведеного у Франції, Німеччині, Італії та Польщі соціологічним агентством Kantar Profiles Division на замовлення центру "Нова Європа".

"Більшість респондентів (55 відсотків) підтримує членство України в ЄС. Підтримка членства України в НАТО також значна (38 відсотків), але ця відповідь не отримала підтримки більшості", - зазначено у звіті за підсумками опитування, презентованому в середу, 18 листопада, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

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Зазначається, що 21,5 відсотка респондентів підтримують приєднання України і до ЄС, і до НАТО.

Головна перешкода - корупція

При цьому головною перешкодою для вступу України до ЄС респонденти вважають корупцію - 43,1 відсотка опитаних заявили, що боротьба з корупцією є головним пріоритетом для України. Для порівняння, у 2015 році цей показник становив 37,5 відсотка.

Україна асоціюється з війною, бідністю та іммігрантами

Основною асоціацією з Україною опитані, як і у 2015 році, називають війну. При цьому кількість респондентів, які асоціюють Україну з військовим конфліктом, скоротилася - з 49 відсотків у 2015 році до 12 відсотків у 2020 році. Також Україна асоціюється з бідністю (10,8 відсотка) та іммігрантами (10,3 відсотка).

"На жаль, більшість респондентів пов'язують із українською державою негативні асоціації. Більшість із 10 найпопулярніших згадок - негативні, і цей тренд простежується у всіх країнах опитування. Винятком можна вважати Італію, яка має більше позитивних і нейтральних згадок у першій десятці асоціацій із Україною, ніж будь-яка інша країна опитування", - зазначають дослідники.

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Водночас 23,6 відсотка респондентів заявили, що у них немає жодних асоціацій із Україною. Російські наративи про Україну в досліджуваних країнах виявилися неефективними. Лише 0,8 відсотка респондентів вважають, що українці ведуть громадянську війну, а кількість тих, хто вважає Україну екстремістською/фашистською країною, становить менше ніж 0,2 відсотка.

"У 2020 році кількість респондентів, які асоціюють Україну з Росією, становить 9,1 відсотка, тоді як лише п’ять років тому ця категорія була вдвічі більшою (18 відсотків). Це свідчить про чітке відмежування України від Росії і, відтак, про сприйняття української держави, яка є незалежною від Росії", - наголошують дослідники.

Найпопулярнішою відповіддю на запитання про те, яку підтримку варто надати Україні в боротьбі проти російської агресії (21,5 відсотка), є продовження санкцій ЄС щодо Росії. Найменш популярною - надання озброєнь.

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Дослідження проводилося в період із 22 до 29 вересня 2020 року методом онлайн-опитування. Загалом було опитано 4 тисячі респондентів віком від 18 до 65+ років, відібраних у такий спосіб, щоб пропорційно представляти різні групи за статтю, віком і регіонами проживання.

МЗС України врахує результати дослідження

Коментуючи результати опитування, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова зазначила, що МЗС України врахує їх у подальшій роботі. "Для міністерства закордонних справ України це дослідження є важливим джерелом інсайтів та інформації, які будуть враховані в Стратегії публічної дипломатії, над якою ми наразі працюємо", - написала вона в соцмережі Facebook.

Джапарова також повідомила, що МЗС України разом із Українським Інститутом розпочало дослідження в семи країнах (Франція, Німеччина, Угорщина, Польща, США, Туреччина та Японія) на предмет ставлення та очікування іноземної аудиторії до культури України та можливостей співпраці у сфері культури.