Половина українців підтримує переговори з РФ і сепаратистами - КМІС

Згідно з опитуванням КМІС, половина українців вважають переговори з Росією та самопроголошеними республіками на Донбасі необхідними для миру.
Нове телефонне опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) свідчить, що 50,9 відсотка українців вважають, що для досягнення миру на Донбасі необхідно проводити переговори як з Росією, так і з представниками підтримуваних РФ самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Результати опитування, проведеного з 17 по 24 жовтня, у КМІС презентували на пресконференції у Києві у середу, 11 листопада.
У інституті також заявили, що при цьому 38,9 відсотка опитаних вважають, що Україна не може йти на поступки Росії чи проросійським сепаратистам заради миру на Донбасі.
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Також, зазначили у КМІС, 52,4 відсотка респондентів вірять у перемогу України над РФ у війні на Донбасі, 10,5 відсотка, навпаки, очікують російської перемоги, а 34,5 відсотка заявили, що не можуть відповісти на це питання.
56,6 відсотка опитаних вважають, що в майбутньому Україна зможе досягти миру і нормалізувати відносини з Росією, а 30,1 відсотка очікують, що й надалі між двома країнами збережеться напруженість.
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Найважливішими для України є незалежність і цілісність кордонів - такої думки, згідно з результатами опитування КМІС, дотримується 52 відсотки українців. 32,6 відсотка вважають найважливішим добробут українських громадян.
Водночас 53,3 відсотка опитаних заявили, що розвиток економіки зараз є найважливішим завданням влади. А 34,5 відсотка вважають найважливішою перемогу у війні.
У КМІС зазначають, що під час дослідження, яке проводилося методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера, було опитано 1502 респонденти на підконтрольних уряду України територіях. Статистична похибка вибірки при цьому не перевищує 2,6 відсотка, запевнили в інституті.