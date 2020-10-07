 Половина українців підтримує переговори з РФ і сепаратистами - КМІС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.11.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Половина українців підтримує переговори з РФ і сепаратистами - КМІС

Згідно з опитуванням КМІС, половина українців вважають переговори з Росією та самопроголошеними республіками на Донбасі необхідними для миру.

Дорожній знак неподалік Горлівки на Донбасі

Дорожній знак неподалік Горлівки на Донбасі

Нове телефонне опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) свідчить, що 50,9 відсотка українців вважають, що для досягнення миру на Донбасі необхідно проводити переговори як з Росією, так і з представниками підтримуваних РФ самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Результати опитування, проведеного з 17 по 24 жовтня, у КМІС презентували на пресконференції у Києві у середу, 11 листопада.

У інституті також заявили, що при цьому 38,9 відсотка опитаних вважають, що Україна не може йти на поступки Росії чи проросійським сепаратистам заради миру на Донбасі.

Читайте також: Третина українців досі шкодує через розвал СРСР - опитування

Більше половини опитаних вірить в перемогу України

Також, зазначили у КМІС, 52,4 відсотка респондентів вірять у перемогу України над РФ у війні на Донбасі, 10,5 відсотка, навпаки, очікують російської перемоги, а 34,5 відсотка заявили, що не можуть відповісти на це питання.

56,6 відсотка опитаних вважають, що в майбутньому Україна зможе досягти миру і нормалізувати відносини з Росією, а 30,1 відсотка очікують, що й надалі між двома країнами збережеться напруженість.

Читайте також: Ставлення українців до Росії погіршилося - опитування

Незалежність і економіка - найважливіші

Найважливішими для України є незалежність і цілісність кордонів - такої думки, згідно з результатами опитування КМІС, дотримується 52 відсотки українців. 32,6 відсотка вважають найважливішим добробут українських громадян.

Водночас 53,3 відсотка опитаних заявили, що розвиток економіки зараз є найважливішим завданням влади. А 34,5 відсотка вважають найважливішою перемогу у війні.

У КМІС зазначають, що під час дослідження, яке проводилося методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера, було опитано 1502 респонденти на підконтрольних уряду України територіях. Статистична похибка вибірки при цьому не перевищує 2,6 відсотка, запевнили в інституті.

Дивитись відео 02:06

Зеленський про прямі перемовини з Путіним: Є речі, які можна зрозуміти тільки сам на сам (20.05.2020)

Також за темою

Symbolbild Minsk Gespräche zur Ostukraine Krise 01.09.2014

Ставлення українців до Росії погіршилося - опитування 07.10.2020

Ставлення українців до Росії порівняно з початком року погіршилося, а ставлення росіян до України - покращилося. Вдруге за історію спостережень із 2008 року росіяни краще ставляться до України, ніж українці до РФ.

Bildergalerie Leben zwischen Frieden und Krieg

Зеленський і Донбас: кому вигідні особливі економічні умови для регіону (відео) 21.10.2020

Президент Володимир Зеленський запевняє, що вже будується "новий Донбас" і закликає надати регіону податкові та інші преференції. Що насправді стоїть за ідеєю вільних економічних зон?

"Новий Донбас" від Зеленського: які ризики і чого бракує плану реінтеграції (21.10.2020) 21.10.2020

Президент Володимир Зеленський запевняє, що вже будується "новий Донбас" і закликає надати регіону податкові та інші преференції. Що насправді стоїть за ідеєю вільних економічних зон? І чи варто їх запроваджувати на Донбасі?

Реклама

Докладно

Хворі на депресію особливо відчули на собі наслідки пандемії

Коронавірус відбився на психіці жителів Німеччини

Новий "Барометр депресій" демонструє, який вплив мав локдаун на психіку жителів Німеччини.  

ФОПи у Києві

Що буде з ФОПами, якщо перевести на касові апарати? (відео)

ФОПам планують запровадити касові апарати. Підприємці бояться, що на тлі коронавірусу таке нововведення їх доб'є. Чому?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  