Половина українців підтримує переговори з РФ і сепаратистами - КМІС

Нове телефонне опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) свідчить, що 50,9 відсотка українців вважають, що для досягнення миру на Донбасі необхідно проводити переговори як з Росією, так і з представниками підтримуваних РФ самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Результати опитування, проведеного з 17 по 24 жовтня, у КМІС презентували на пресконференції у Києві у середу, 11 листопада.

У інституті також заявили, що при цьому 38,9 відсотка опитаних вважають, що Україна не може йти на поступки Росії чи проросійським сепаратистам заради миру на Донбасі.

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Більше половини опитаних вірить в перемогу України

Також, зазначили у КМІС, 52,4 відсотка респондентів вірять у перемогу України над РФ у війні на Донбасі, 10,5 відсотка, навпаки, очікують російської перемоги, а 34,5 відсотка заявили, що не можуть відповісти на це питання.

56,6 відсотка опитаних вважають, що в майбутньому Україна зможе досягти миру і нормалізувати відносини з Росією, а 30,1 відсотка очікують, що й надалі між двома країнами збережеться напруженість.

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Незалежність і економіка - найважливіші

Найважливішими для України є незалежність і цілісність кордонів - такої думки, згідно з результатами опитування КМІС, дотримується 52 відсотки українців. 32,6 відсотка вважають найважливішим добробут українських громадян.

Водночас 53,3 відсотка опитаних заявили, що розвиток економіки зараз є найважливішим завданням влади. А 34,5 відсотка вважають найважливішою перемогу у війні.

У КМІС зазначають, що під час дослідження, яке проводилося методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера, було опитано 1502 респонденти на підконтрольних уряду України територіях. Статистична похибка вибірки при цьому не перевищує 2,6 відсотка, запевнили в інституті.