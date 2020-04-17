 Ставлення українців до Росії погіршилося - опитування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.10.2020

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Ставлення українців до Росії погіршилося - опитування

Ставлення українців до Росії порівняно з початком року погіршилося, а ставлення росіян до України - покращилося. Вдруге за історію спостережень із 2008 року росіяни краще ставляться до України, ніж українці до РФ.

Ставлення українців до Росії за останніх пів року погіршилося, кажуть соціологи

Ставлення українців до Росії за останніх пів року погіршилося, кажуть соціологи

У серпні-вересні ставлення українців до Росії порівняно з початком року погіршилося, а ставлення росіян до України - покращилося. Про це свідчать результати спільного проєкту Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) та недержавної дослідницької організації в РФ "Левада-Центр", оприлюднені у середу, 7 жовтня.

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"В Україні у вересні 2020 року добре або дуже добре ставилися до Росії 42 відсотки українців, погано або дуже погано теж 42 відсотки, 16 відсотки не визначилися. У Росії добре або дуже добре ставилися до України 48 відсотків населення, погано або дуже погано - 43 відсотки, 9 відсотків не визначилися", - зазначили соціологи.

Під час попереднього такого опитування, проведеного в лютому поточного року, добре або дуже добре до Росії ставилися 54 відсотки українців, а 33 відсотки сприймали РФ погано або ж дуже погано. Про позитивне ставлення до України тоді заявив 41 відсоток опитаних росіян, 47 відсотків сприймали Україну негативно.

Як зауважують соціологи, ставлення українців до Росії суттєво залежить від регіону. Наприклад, на заході позитивно до РФ ставляться 30 відсотків респондентів, у центрі - 38 відсотків, на півдні - 52 відсотки, а на сході - 56 відсотків опитаних. Ті, хто негативно ставиться до Росії, живуть к західному регіоні (56 відсотків), а найменше з таким ставленням - у східному регіоні (27 відсотків).

Як зазначають у дослідженні, вдруге за історію спостережень із 2008 року отримано результати, коли росіяни краще ставляться до України, ніж українці до Росії. Така ситуація склалася і у вересні 2019 року, що пов'язували із очікуваннями росіян від нової української влади.

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Автори дослідження зауважують, що методи отримання інформації не були однаковими, оскільки в Росії дослідження провели методом особистого інтерв'ю, а в Україні - методом телефонного опитування.

КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів із 12 до 16 вересня 2020 року. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років) України. До неї не включили АР Крим і окремі райони Донецької та Луганської областей. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2 відсотка.

"Левада-Центр" проводив опитування за репрезентативною вибіркою населення Росії у період 20-26 серпня 2020 року методом особистого інтерв'ю. Статистична похибка не перевищує 3,4 відсотка.

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