Зеленський: Без розмов з Путіним не зможемо повернути всі території

Президент України Володимир Зеленський вважає, що для повернення усіх українських територій потрібен діалог з Росію. Про це він заявив у інтерв'ю виданню Politico Europe, текст якого опубліковано у вівторок, 6 жовтня, на сайті президента України. Інтерв'ю записане 3 жовтня.

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"Я впевнений, що ми ніколи не зупинимо війну, якщо не будемо говорити з Росією. Окремий кейс - це підтримка наших західних партнерів. Але якщо ми не будемо говорити з президентом (Росії Володимиром. - Ред.) Путіним, ми не зможемо повністю відновити Україну, повернути всі наші території", - сказав Зеленський.

За його словами, деякі ЗМІ "роблять все, щоб зірвати будь-які можливості діалогу". "Навіть у рамках "Нормандії" чи Мінського процесу. Це стосується саме тих медіа, які належать чи великим фінансовим структурам, чи політикам, які були у владі до мене та обіймали найвищі посади. У них у всіх є медіа", - зазначив Зеленський.

Президент України запевнив, що в "будь-якому разі в питанні припинення війни ми будемо рухатися вперед і розмовлятимемо і з партнерами, і з Росією для того, щоб повернути людей і території".

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