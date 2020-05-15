Росія ввела санкції проти депутатів з "ЄС", "Голосу" і "Батьківщини"

Уряд Росії розширив санкційний перелік осіб і додав до нього 41 народного депутата України з "Європейської солідарності", "Голосу" і "Батьківщини". Відповідна постанова уряду РФ від 31 серпня опублікована на офіційному порталі правової інформації в п'ятницю, 4 вересня.

У списку є колишній президент України Петро Порошенко, Ахтем Чийгоз, Степан Кубів, Ірина Луценко, Святослав Вакарчук, Кіра Рудик, Сергій Рахманін, Ярослав Юрчишин, Валентин Наливайченко, Сергій Тарута та інші.

Зазначається, що стосовно цих осіб РФ запроваджує спеціальні економічні заходи. Вони передбачають заморожування безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території Росії, а також заборону на виведення капіталу за межі РФ.

Нагадаємо, у червні Святослав Вакарчук вирішив скласти депутатські повноваження, проте Рада відмовилася задовольнити його заяву. Після цього він вирішив вийти з фракції "Голос" у Верховній Раді, щоб, відповідно до Конституції, партія виключила його зі свого виборчого списку для автоматичної втрати мандата.