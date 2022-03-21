Святослав Вакарчук - український музикант та політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Святослав Вакарчук".

Святослав Вакарчук є лідером українського рок-гурту "Океан Ельзи". З 2007 до 2008 року Святослав Вакарчук був депутатом Верховної Ради України. Він є засновником політичної партії "Голос", яка 2019 року потрапила до Верховної Ради. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.