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Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук - український музикант та політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Святослав Вакарчук".

Святослав Вакарчук є лідером українського рок-гурту "Океан Ельзи". З 2007 до 2008 року Святослав Вакарчук був депутатом Верховної Ради України. Він є засновником політичної партії "Голос", яка 2019 року потрапила до Верховної Ради. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як львівський вокзал зустрічає біженців (фоторепортаж)

Як львівський вокзал зустрічає біженців (фоторепортаж) 21.03.2022

До Львова щодня приїжджають сотні евакуйованих. Біля залізничного вокзалу облаштували пункти обігріву, на місці працюють волонтери. Про будні львівського вокзалу під час війни - у фотогалереї DW.
Як львівський вокзал зустрічає біженців

Як львівський вокзал зустрічає біженців 21.03.2022

До Львова щодня приїжджають сотні евакуйованих. Біля залізничного вокзалу облаштували пункти обігріву, на місці працюють волонтери. Про будні львівського вокзалу під час війни - у фотогалереї DW.

Вакарчук заспівав пісню про Львів на вокзалі міста (13.03.2022) 13.03.2022

"Ще до повноліття тут всі ветерани": Святослав Вакарчук заспівав на львівському вокзалі. Це побачив і зняв кореспондент DW.
Партія на один сезон. Чи повторить Голос долю Самопомочі

Партія на один сезон. Чи повторить "Голос" долю "Самопомочі" 03.08.2021

Після того як із партії "Голос" пішов музикант Святослав Вакарчук, всередині політсили не вщухають суперечки. Експерти пророкують партії долю іншої сили, що спиралася на середній клас і активістів, - "Самопомочі".
Сергій Притула залишає партію Голос

Сергій Притула залишає партію "Голос" 07.06.2021

Екскандидат у мери Києва від "Голосу" Сергій Притула оголосив про вихід з партії через дії нового керівництва політсили, однак наголосив, що з політики не йде.

Росія ввела санкції проти депутатів з ЄС, Голосу і Батьківщини

Росія ввела санкції проти депутатів з "ЄС", "Голосу" і "Батьківщини" 05.09.2020

Росія запровадила санкції проти народних депутатів з "Європейської солідарності", "Голосу" і "Батьківщини". Всього у переліку 41 народний депутат.
Замість Вакарчука ЦВК визнала обраною депутатом дружину ексміністра

Замість Вакарчука ЦВК визнала обраною депутатом дружину ексміністра 08.07.2020

Замість Святослава Вакарчука обраним депутатом українського парламенту ЦВК визнала Аліну Свідерську.
Партія Голос позбавила Вакарчука депутатського мандата

Партія "Голос" позбавила Вакарчука депутатського мандата 26.06.2020

Делегати партії "Голос" проголосували за позбавлення Святослава Вакарчука депутатського мандата. При цьому він залишається активним членом політсили, запевнив Вакарчук.
Вакарчук вийшов з фракції Голос, щоб позбутися депутатського мандата

Вакарчук вийшов з фракції "Голос", щоб позбутися депутатського мандата 19.06.2020

Святослав Вачарчук має намір скласти повноваження депутата шляхом виключення його з'їздом партії "Голос" з виборчого списку, що автоматично призведе до втрати мандата.
Коментар: Ти почуєш голос мій?

Коментар: Ти почуєш голос мій? 12.06.2020

Пожинати зіпсутий виборчий врожай "Голосу" буде не Святослав Вакарчук, який пішов, а ті, хто залишився, переконана Лариса Денисенко.
Святослав Вакарчук заявив, що складає депутатські повноваження

Святослав Вакарчук заявив, що складає депутатські повноваження 11.06.2020

Попри зареєстровану ним заяву про складання із себе депутатських повноважень член політради партії "Голос" Святослав Вакарчук не має наміру припиняти політичну діяльність.
Святослав Вакарчук перестав бути головою партії Голос

Святослав Вакарчук перестав бути головою партії "Голос" 11.03.2020

Головою української партії "Голос" стала Кіра Рудик. Святослав Вакарчук заявив, що як лідер продовжить розбудовувати партію та приводити туди нових людей.

Ціна обміну: чому в Україні критикують Зеленського за полонених (30.12.2019) 30.12.2019

Обмін полоненими між Україною та підконтрольними Кремлю сепаратистами став однією з найважливіших політичних подій року, що минає, і одним з головних досягнень Володимира Зеленського. Втім, частина українців незадоволена. Хто і чому критикує "великий обмін"?

Зарплати вчителів в Україні: підвищити не можна зменшити (30.10.2019) 30.10.2019

Вчителям запропонували суттєво збільшити зарплату, скасувавши при цьому надбавки та перевівши їх на 40-годинний робочий тиждень. Вчителів це обурило. Чому вони вирішили, що на них хочуть вкотре зекономити бюджетні кошти?
Гідну зарплату. Тисячі вчителів вийшли на акцію протесту в Києві

"Гідну зарплату". Тисячі вчителів вийшли на акцію протесту в Києві 29.10.2019

На мітингу біля Верховної Ради педагоги вимагали гідних зарплат. Вчителі виступили проти ідеї скасування надбавок до зарплат та запровадження 40-годинного робочого тижня. Кореспондентка DW побувала на акції протесту.

ЗеРада: 7 фактів про новий парламент (28.08.2019) 29.08.2019

Весільний фотограф, тамада, велика кількість жінок і монобільшість партії Зеленського. Головні цифри і факти про нову Верховну Раду - в добірці DW.

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