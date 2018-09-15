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Ахтем Чийгоз
Тема
Ахтем Чийгоз - український кримськотатарський політик.
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Докладно
Росія ввела санкції проти 41 українського депутата
Росія ввела санкції проти 41 українського депутата
Росія запровадила санкції проти народних депутатів з "Європейської солідарності", "Голосу" і "Батьківщини".
Політика
05.09.2020
5 вересня 2020 р.
Чому кримських татар немає у списках обміну (відео)
Чому кримських татар немає у списках обміну (відео)
Коли справа доходить до великих обмінів полоненими, кримські татари у списки не потрапляють. Чому?
Політика
18.02.2020
18 лютого 2020 р.
Чому кримських татар немає у списках обміну полоненими (22.01.2020)
Чому кримських татар немає у списках обміну полоненими (22.01.2020)
На території Росії та окупованого Криму утримуються 87 незаконно ув'язнених українців. Понад 70 з них - це кримські татари. Втім, коли справа доходить до великих обмінів полоненими, ті у списки не потрапляють. Чому?
Політика
22.01.2020
22 січня 2020 р.
07:12 хв.
Забутий півострів? Що робити з Кримом
Забутий півострів? Що робити з Кримом
Як не допустити визнання статус-кво в Криму і повернути півострів до порядку денного ЗМІ і громадськості Європи?
Конфлікти
08.11.2019
8 листопада 2019 р.
Партії Зеленського і Порошенка оголосили частину списків
Партії Зеленського і Порошенка оголосили частину списків
У першій сотні списку партії "Слуга народу" немає Лещенка і Абромавичуса. З "ЄС" на вибори ідуть Джемілєв і Чийгоз.
Політика
09.06.2019
9 червня 2019 р.
Балуха побили в сімферопольському СІЗО - Чийгоз
Балуха побили в сімферопольському СІЗО - Чийгоз
Після побиття в ув'язненого українського активіста Володимира Балуха болять голова й печінка, розповів Ахтем Чийгоз.
Політика
15.09.2018
15 вересня 2018 р.
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