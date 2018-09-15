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Ахтем Чийгоз

Тема

Ахтем Чийгоз - український кримськотатарський політик.

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Докладно

Росія запровадила санкції проти Петра Порошенка і низки депутатів

Росія ввела санкції проти 41 українського депутата

Росія ввела санкції проти 41 українського депутата

Росія запровадила санкції проти народних депутатів з "Європейської солідарності", "Голосу" і "Батьківщини".
Політика5 вересня 2020 р.
Прапор кримських татар на тлі колючого дроту

Чому кримських татар немає у списках обміну (відео)

Чому кримських татар немає у списках обміну (відео)

Коли справа доходить до великих обмінів полоненими, кримські татари у списки не потрапляють. Чому?
Політика18 лютого 2020 р.
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Чому кримських татар немає у списках обміну полоненими (22.01.2020)

Чому кримських татар немає у списках обміну полоненими (22.01.2020)

На території Росії та окупованого Криму утримуються 87 незаконно ув'язнених українців. Понад 70 з них - це кримські татари. Втім, коли справа доходить до великих обмінів полоненими, ті у списки не потрапляють. Чому?
Політика22 січня 2020 р.07:12 хв.
Акція противників анексії в Криму в 2016 році

Забутий півострів? Що робити з Кримом

Забутий півострів? Що робити з Кримом

Як не допустити визнання статус-кво в Криму і повернути півострів до порядку денного ЗМІ і громадськості Європи?
Конфлікти8 листопада 2019 р.
Володимир Зеленський

Партії Зеленського і Порошенка оголосили частину списків

Партії Зеленського і Порошенка оголосили частину списків

У першій сотні списку партії "Слуга народу" немає Лещенка і Абромавичуса. З "ЄС" на вибори ідуть Джемілєв і Чийгоз.
Політика9 червня 2019 р.
Володимир Балух

Балуха побили в сімферопольському СІЗО - Чийгоз

Балуха побили в сімферопольському СІЗО - Чийгоз

Після побиття в ув'язненого українського активіста Володимира Балуха болять голова й печінка, розповів Ахтем Чийгоз.
Політика15 вересня 2018 р.
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