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Сергій Тарута
Тема
Сергій Тарута - український олігарх, один з найбагатших людей в Україні.
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Докладно
Росія ввела санкції проти 41 українського депутата
Росія ввела санкції проти 41 українського депутата
Росія запровадила санкції проти народних депутатів з "Європейської солідарності", "Голосу" і "Батьківщини".
Політика
05.09.2020
5 вересня 2020 р.
Мільйони з України за зв'язки у Кремлі
Мільйони з України за зв'язки у Кремлі
Українського політика Сергія Таруту наздоганяє його бізнес-минуле. Стало відомо про його лобістські платежі до Москви.
Політика
23.01.2020
23 січня 2020 р.
Традиційні цінності українських депутатів
Традиційні цінності українських депутатів
Народні депутати вирішили захистити українців від одностатевих шлюбів, проституції, алкоголізму та гендерної рівності.
Політика
22.01.2020
22 січня 2020 р.
Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради
Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради
Зміна партійних кольорів для політиків є звичною справою. Хто опинився у новому для себе списку партії - у добірці DW.
Політика
09.07.2019
9 липня 2019 р.
8 фото
Партія "Основа" йде на вибори спільно з "Батьківщиною"
Партія "Основа" йде на вибори спільно з "Батьківщиною"
"Основа" сформує спільний виборчий список для позачергових виборів до парламенту разом з "Батьківщиною" Юлії Тимошенко.
Політика
31.05.2019
31 травня 2019 р.
Тарута: Наслідки блокади Донбасу катастрофічні
Тарута: Наслідки блокади Донбасу катастрофічні
Депутат Верховної Ради, колишній глава Донецької області Сергій Тарута в інтерв'ю DW розкритикував блокаду Донбасу.
Політика
31.03.2017
31 березня 2017 р.
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