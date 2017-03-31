  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт

Сергій Тарута

Тема

Сергій Тарута - український олігарх, один з найбагатших людей в Україні.

Пропустити розділ Докладно

Докладно

Росія запровадила санкції проти Петра Порошенка і низки депутатів

Росія ввела санкції проти 41 українського депутата

Росія ввела санкції проти 41 українського депутата

Росія запровадила санкції проти народних депутатів з "Європейської солідарності", "Голосу" і "Батьківщини".
Політика5 вересня 2020 р.
Політик і промисловець Сергій Тарута разом зі своїм бізнес-партнером заплатив сотні мільйонів доларів лобісту зі зв'язками у Кремлі

Мільйони з України за зв'язки у Кремлі

Мільйони з України за зв'язки у Кремлі

Українського політика Сергія Таруту наздоганяє його бізнес-минуле. Стало відомо про його лобістські платежі до Москви.
Політика23 січня 2020 р.
Гендерна рівність (символічне фото)

Традиційні цінності українських депутатів

Традиційні цінності українських депутатів

Народні депутати вирішили захистити українців від одностатевих шлюбів, проституції, алкоголізму та гендерної рівності.
Політика22 січня 2020 р.
Ukraine Kiew Parlament Abgeordeneter drückt Abstimmungs-Knopf

Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

Зміна партійних кольорів для політиків є звичною справою. Хто опинився у новому для себе списку партії - у добірці DW.
Політика9 липня 2019 р.8 фото
Політик і промисловець Сергій Тарута разом зі своїм бізнес-партнером заплатив сотні мільйонів доларів лобісту зі зв'язками у Кремлі

Партія "Основа" йде на вибори спільно з "Батьківщиною"

Партія "Основа" йде на вибори спільно з "Батьківщиною"

"Основа" сформує спільний виборчий список для позачергових виборів до парламенту разом з "Батьківщиною" Юлії Тимошенко.
Політика31 травня 2019 р.
Наслідки блокади Донбасу відчули і на Авдіївському коксохімі

Тарута: Наслідки блокади Донбасу катастрофічні

Тарута: Наслідки блокади Донбасу катастрофічні

Депутат Верховної Ради, колишній глава Донецької області Сергій Тарута в інтерв'ю DW розкритикував блокаду Донбасу.
Політика31 березня 2017 р.
Показати більше