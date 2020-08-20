ЄС готовий до санкцій проти РФ через отруєння Навального

Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у заяві від імені ЄС виступив із рішучим засудженням замаху на російського опозиційного політика Олексія Навального.

"Європейський Союз рішуче засуджує замах на Олексія Навального, якого було отруєно військовою нервово-паралітичною речовиною групи "Новачок", схожою на ту, яка використовувалася при замаху на Сергія та Юлію Скрипалів у Солсбері 4 березня 2018 року", - йдеться у заяві, оприлюдненій Брюсселем ввечері у четвер, 3 вересня .

Читайте також: "Новачок" для Навального - виклик для Заходу і Путіна

ЄС залишає за собою право застосувати санкції

У заяві підкреслюється: застосування хімічної зброї є неприйнятним за жодних обставин і серйозним порушенням міжнародного права. "Європейський Союз закликає до спільної міжнародної відповіді і залишає за собою право робити відповідні кроки, зокрема шляхом запровадження обмежувальних заходів", - наголошується в заяві.

Також Боррель закликав Росію зробити все можливе, аби розслідувати цей злочин максимально прозоро та притягти винних у ньому до відповідальності. "Безкарність не повинна і не буде толеруватися", - наполягають у ЄС.

Навального отруїли "Новачком"

Напередодні у німецькому уряді повідомили, що Навального було отруєно речовиною з групи "Новачок". Це вже не перший випадок, коли Росії закидають спробу отруєння "Новачком" своїх опонентів. Так, влада Великобританії звинувачує Кремль у замаху на подвійного агента ГРУ Сергія Скрипаля за допомогою цієї речовини.

У берлінській клініці Charite, де зараз перебуває Навальний, повідомили, що попри пом'якшення симптомів отруєння Навальний досі перебуває у важкому стані та залишається підключеним до апарату штучної вентиляції легенів. Лікарі очікують на тривалий процес одужання та не виключають довгострокових наслідків для здоров'я політика.