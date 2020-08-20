 ЄС готовий до санкцій проти РФ через отруєння Навального | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.09.2020

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ЄС готовий до санкцій проти РФ через отруєння Навального

У Євросоюзі рішуче засудили замах на Олексія Навального та заявили про готовність запровадити через отруєння опозиціонера санкції проти Росії.

Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель

Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель

Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у заяві від імені ЄС виступив із рішучим засудженням замаху на російського опозиційного політика Олексія Навального.

"Європейський Союз рішуче засуджує замах на Олексія Навального, якого було отруєно військовою нервово-паралітичною речовиною групи "Новачок", схожою на ту, яка використовувалася при замаху на Сергія та Юлію Скрипалів у Солсбері 4 березня 2018 року", - йдеться у заяві, оприлюдненій Брюсселем ввечері у четвер, 3 вересня .

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ЄС залишає за собою право застосувати санкції

У заяві підкреслюється: застосування хімічної зброї є неприйнятним за жодних обставин і серйозним порушенням міжнародного права. "Європейський Союз закликає до спільної міжнародної відповіді і залишає за собою право робити відповідні кроки, зокрема шляхом запровадження обмежувальних заходів", - наголошується в заяві.

Також Боррель закликав Росію зробити все можливе, аби розслідувати цей злочин максимально прозоро та притягти винних у ньому до відповідальності. "Безкарність не повинна і не буде толеруватися", - наполягають у ЄС.

Навального отруїли "Новачком"

Напередодні у німецькому уряді повідомили, що Навального було отруєно речовиною з групи "Новачок". Це вже не перший випадок, коли Росії закидають спробу отруєння "Новачком" своїх опонентів. Так, влада Великобританії звинувачує Кремль у замаху на подвійного агента ГРУ Сергія Скрипаля за допомогою цієї речовини.

У берлінській клініці Charite, де зараз перебуває Навальний, повідомили, що попри пом'якшення симптомів отруєння Навальний досі перебуває у важкому стані та залишається підключеним до апарату штучної вентиляції легенів. Лікарі очікують на тривалий процес одужання та не виключають довгострокових наслідків для здоров'я політика.

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