ЄС вимагає від Москви провести прозоре розслідування отруєння Навального

Брюссель чекає від Москви "незалежного і прозорого" розслідування можливого отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Європейський Союз рішуче засуджує "можливий замах на життя Навального", заявив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель ввечері в понеділок, 24 серпня.

"Абсолютно необхідно, щоб російська влада невідкладно ініціювала незалежне і прозоре розслідування за фактом отруєння Навального. Російський народ, так само як і міжнародне співтовариство, вимагають представити факти, що стоять за отруєнням Навального", - наполягає глава європейської дипломатії, нагадавши, що раніше в той же день фахівці берлінської клініки "Шаріте" розповіли про ознаки отруєння засновника Фонду боротьби з корупцією.

Читайте також: Отруєння незгодних: Навальний - не перший

За словами Борреля, винні мають бути притягнуті до відповідальності.

За даними німецьких медиків, клінічні дослідження Навального свідчать про інтоксикацію організму речовиною з групи інгібіторів холінестерази. Конкретна речовина може бути названа в ході подальших обстежень, йдеться в повідомленні клініки. Вплив отруйної речовини на організм підтверджений кількома незалежними лабораторними дослідженнями.

В Омську заперечують наявність у Навального речовин, виявлених в Берліні

Після того як в "Шаріте" розповіли про виявлення в організмі Навального зазначених речовин, лікарі Омської лікарні заявили, що клінічні дослідження, проведені в Омську кількома днями раніше, не показували наявність інгібіторів холінестерази.

Читайте також: Меркель закликала Росію до прозорого розслідування отруєння Навального

"При надходженні в стаціонар у Навального проводилися дослідження на широкий спектр наркотичних, синтетичних речовин, психодилетиків і лікарських речовин, у тому числі інгібіторів холінестерази", - розповів "Інтерфаксу" завідувач токсикологічним відділенням Омської лікарні швидкої медичної допомоги №1 Олександр Сабаєв. За його словами, всі ці дослідження дали негативні результати.

Читайте також: Поліція взяла під охорону клініку в Берліні, де лікують Навального

Олексій Навальний був госпіталізований в Омську 20 серпня в несвідомому стані з підозрою на отруєння. Він був транспортований до Берліна через два дні. За оцінкою німецьких лікарів, стан російського опозиціонера, що перебуває в штучній комі, залишається серйозним, але небезпеки летального результату немає.

Дивитись відео 01:15 Поділитись Чому Олексій Навальний впав у кому (20.08.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3hF83 Чому Олексій Навальний впав у кому (20.08.2020)