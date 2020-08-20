 Меркель закликала Росію до прозорого розслідування отруєння Навального | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.08.2020

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Новини

Меркель закликала Росію до прозорого розслідування отруєння Навального

У спільній з главою МЗС ФРН заяві німецька канцлерка Анґела Меркель наголосила на вагомій ролі Олексія Навального у діяльності опозиції в РФ та закликала до прозорого і повного розслідування його отруєння.

Анґела Меркель закликала розслідувати отруєння Олексія Навального

Анґела Меркель закликала розслідувати отруєння Олексія Навального

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) вимагають від Росії всебічного розслідування отруєння опозиціонера Олексія Навального. "За даними лікарів Charité, клінічні обстеження Навального свідчать про його отруєння", - наголосили німецькі політики у спільній заяві у понеділок, 24 серпня. 

Зважаючи на вагому роль Навального у діяльності політичної опозиції в Росії, тамтешні органи влади "негайно" закликаються до прозорого і повного з'ясування обставин цього діяння. "Винні мають бути виявлені та притягнуті до відповідальності", - закликали канцлерка та глава МЗС ФРН. Вони також висловили надію на одужання російського опозиційного політика.

Раніше цього дня берлінська клініка Charite, в якій зараз перебуває Навальний, оголосила, що він був отруєний. Це було встановлено в результаті його обстеження. Речовина, виявлена в організмі Навального, точно не визначена, але лікарі виявили наявність інгібіторів холінестерази. Наявність токсину в організмі російського політика була доведено кількома незалежними лабораторіями. Стан здоров'я політика "серйозний", але загрози його життю немає, повідомили в клініці.

Перед цим Анатолій Калініченко, головний лікар Омської лікарні швидкої допомоги № 1, де Навальний перебував раніше, заявив, що в результаті досліджень в томській та московській лабораторіях в організмі Навального "хіміко-токсикологічних речовин, які можна було б розцінити як отрути або як продукти дії отрут, не виявлено".

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