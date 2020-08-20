Офіційний Берлін не виключає отруєння Олексія Навального

Уряд Німеччини не виключає, що російський опозиціонер Олексій Навальний, доставлений на лікування в берлінську клініку "Шаріте", був отруєний. Є "певна ймовірність" такої ситуації, заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) у понеділок, 24 серпня. "На жаль, в новітній російській історії було кілька підозрілих випадків", - додав він. Офіційний Берлін закликав до "повної прозорості" в розслідуванні інциденту.

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Росіянин був доставлений до ФРН не в статусі урядового гостя, підкреслив Зайберт. За його словами, опозиціонер не отримував "офіційного запрошення" Берліна, а канцлерка Ангела Меркель (Angela Merkel) з гуманітарних міркувань відреагувала на прохання родичів Навального сприяти його прибуттю до Німеччини. Вивезення політика з Омська до Берліна було організовано приватними особами, зазначив представник уряду ФРН.

Екстрена посадка літака з Навальним в Омську

Олексію Навальному 20 серпня стало погано в літаку, на якому він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, опозиціонера на швидкій відвезли в лікарню. Він був госпіталізований в несвідомому стані і підключений до апарату штучної вентиляції легенів. За словами прессекретарки Навального Кіри Ярмиш, політика могли отруїти чимось, підмішаним в чай, який він пив з ранку в аеропорту.

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Опозиціонера, що перебуває в комі, вранці 22 серпнядоставили в Берлін після тривалої затримки. Російська влада наполягала на дотриманні німецькими льотчиками нормативу про відпочинок. Перед цим омські лікарі заявляли, що Навальний нетранспортабельний.

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