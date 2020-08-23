Оточення Навального перенесло пресконференцію про його ймовірне отруєння

Соратники російського опозиціонера Олексія Навального відклали оголошення подробиць, пов'язаних з його можливим отруєнням. Заплановану на неділю, 23 серпня, відеострім-пресконференцію у соцмережах перенесли на пізніший час. "Вибачте, сьогодні увечері анонсованого стріму не буде. Ми обов'язково проведемо його пізніше, коли будемо до цього готові", - написав у Twitter Леонід Волков, близький до Навального керівник "Фонду боротьби з корупцією".

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Він не пояснив, чому змінились плани. Напередодні члени команди Навального пообіцяли, що 23 серпня розкажуть усі відомі їм подробиці стосовно можливого отруєння.

Російські лікарі натомість заперечують версію про отруєння і стверджують, що у Навального - "порушення обміну речовин".

Тим часом у берлінській клініці Charite, де намагаються врятувати життя Олексія Навального, також не розповідають про стан опозиціонера та подальші кроки у його лікуванні. Як повідомила речниця клініки, таку інформацію нададуть лише після завершення усіх обстежень і це станеться не раніше понеділка, 24 серпня.

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Нагадаємо, 20 серпня Олексію Навальному стало погано в літаку, на якому він летів з Томська до Москви. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, опозиціонера на швидкій відвезли в лікарню. Він був госпіталізований в несвідомому стані і підключений до апарату штучної вентиляції легень. Вранці 22 серпня спецрейс із Навальним прибув до Берліна.