Столтенберг: НАТО готове збільшити підтримку України у Чорному морі

Держави-члени НАТО висловили готовність посилити практичну підтримку України та Грузії у регіоні Чорного моря. Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг за підсумками засідання міністрів закордонних справ Альянсу у середу, 2 грудня. Ситуацію в цьому регіоні 30 міністрів НАТО обговорили з главами МЗС України та Грузії Дмитром Кулебою та Давидом Залкаліані, повідомляє кореспондент DW.

"НАТО посилило свою присутність у регіоні Чорного моря за останні роки", - зазначив Столтенберг. А саме, Альянс проводить патрулювання повітряного простору, розмістив багатонаціональну бригаду в Румунії, а минулого тижня військові літаки НАТО проводили у Чорному морі тренування разом з есмінцем США USS Donald Cook, розповів генсек.

"У Чорноморському регіоні присутність НАТО вже підвищена - як у країнах НАТО, так і через надання практичної підтримки нашим партнерам Грузії та Україні. Сьогодні меседж був дуже чітким: держави НАТО готові ще більше посилити надання (цим двом країнам. - Ред.) практичної підтримки у різних сферах", - додав Столтенберг, відповідаючи на запитання DW. За його словами, НАТО закликає свої держави-члени надавати двосторонню підтримку Україні та Грузії, як це роблять низка країн, наприклад Канада та США.

Утім, генсек Альянсу не навів жодних деталей активізації підтримки. Не дав він відповіді і на запитання кореспондента DW, чи не розглядає НАТО можливість започаткувати регулярне морське патрулювання у Чорному морі на ротаційній основі. Проте він зауважив, що причина посилення присутності НАТО в регіоні - дії Москви: "Росія продовжує порушувати суверенітет та територіальну цілісність Грузії та України. Вона продовжує нарощувати військові сили в Криму та розгортає все більше сил у регіоні Чорного моря".

НАТО сподівається, що Угорщина та Україна вирішать свою суперечку

Перед засіданням міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що порушить на ньому питання обшуків, які СБУ провелаобшуки у благодійному фонді на Закарпатті. На прохання DW Столтенберг прокоментував це так: "Я не буду заглиблюватися у деталі засекречених дискусій на засіданні міністрів НАТО, але що я можу сказати: відомо, що є двосторонній спір між Угорщиною та Україною. Я сподіваюся, що дві країни зможуть вирішити цю двосторонню суперечку".

Водночас генсек наголосив, що зустріч міністрів НАТО з їхніми колегами з України та Грузії "демонструє, що ми можемо продовжувати посилення нашого партнерства з Україною, можемо надавати більше підтримки та можемо зустрічатися на рівні міністрів".