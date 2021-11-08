Глава ЦРУ поговорив з Путіним телефоном під час візиту до Москви

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс під час візиту до Москви минулого тижня поговорив з президентом Росії Володимиром Путіним телефоном, повідомив у понеділок, 8 листопада, речник глави РФ Дмитро Пєсков.

"Така розмова була, телефонна", - цитує його інформаційна агенція "Інтерфакс". За словами Пєскова, під час спілкування сторони обговорили "двосторонні відносини, кризову ситуацію в дипломатичній практиці та обмінялися думками щодо регіональних конфліктів". Також Путін і Бернс обговорювали питання кібербезпеки, додав речник президента РФ.

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Раніше заступник російського міністра закордонних справ Сергій Рябков повідомляв, що під час візиту Бернса обговорювалась Україна. "Так, ця тема звучала. Але вона постійно звучить у ході контактів з американськими представниками, які відповідають за російський напрямок. У цьому плані якогось особливого значення тому, що обговорювалося під час перебування пана Бернса в Москві, напевно, надавати не слід. Ми такого роду сигнали багато разів чули від американців раніше", - казав він.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у понеділок, 8 листопада, заявив, що під час переговорів глави ЦРУ з російським керівництвом обговорювалась тема мінських домовленостей. "І на зустрічі президентів Володимира Путіна і Джозефа Байдена в Женеві в червні цього року, і в ході недавніх візитів заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд і директора ЦРУ Бернса, та їхніх контактів з російськими керівниками, і президент США, і його підлеглі прямо підтверджували необхідність виконання мінських домовленостей, включно з особливим статусом Донбасу", - сказав він на пресконференції.

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Візит Бернса до Москви

Американський президент Джо Байден направив Бернса до Росії, щоб "попередити Кремль про те, що США уважно стежать за нарощуванням військ біля кордону з Україною, і спробувати визначити мотиви дій Росії", повідомила телекомпанія CNN. За даними журналістів, у РФ глава ЦРУ провів переговори з високопоставленими чиновниками з військової сфери. "Останніми днями адміністрація Байдена активізувала свої зусилля для деескалації дедалі більшого напруження між Москвою та Києвом. Після зустрічей у Росії Бернс поговорив телефоном з президентом України Володимиром Зеленським", - йшлося в матеріалі. У президента України офіційно не коментували цю інформацію.

Раніше про чергове стягування військ РФ до кордону України повідомили американські ЗМІ, а також оприлюднили супутникові фотографії від 1 листопада, на яких зображене скупчення бронетанкових підрозділів і самохідної артилерії разом із наземними військами у Смоленській області РФ. У міноборони України заперечили скупчення російських військ біля кордону, але згодом повідомили, що Росія періодично скупчує війська "з метою підтримання напруги в регіоні та політичного тиску на сусідні держави".