Незвична військова активність: Пентагон стежить за ситуацією на кордоні РФ та України

Пентагон уважно стежить за ситуацією на кордоні Росії та України на тлі повідомлень про "незвичайну військову активність" Москви. Про це речник оборонного відомства США Джона Кірбі заявив у понеділок, 1 листопада.

"Нам відомо про публічні повідомлення про незвичайну військову активність Росії поблизу України", - цитує Кірбі агенція AFP.

За його словами, США продовжуватимуть консультації з союзниками і партнерами щодо цих повідомлень, адже "будь-яка ескалація або агресивні дії викликають велике занепокоєння у Сполучених Штатів".

Кірбі підкреслив, що США будуть й надалі підтримувати деескалацію в регіоні та дипломатичне вирішення конфлікту на сході України.

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Росія знову стягує війська?

Заяві Пентагону передувала стаття американського видання The Washington Post про чергове стягування військ РФ до кордону України. ЗМІ вказувало, що останнім часом в соціальних мережах почали з’являтися відео, на яких видно, "як російські військові потяги та колони переміщують велику кількість військової техніки, включно з танками та ракетами на півдні та заході Росії".

Втім, в міноборони України заперечили цю інформацію. Там припустили, що поширення інформації в ЗМІ про нібито нарощування російських військ на кордоні є елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій.

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Politico опублікувало фото військ з супутника

На підтвердження нарощення військ РФ біля українського кордону видання Politico оприлюднило супутникові фотографії, зроблені 1 листопада, на яких зображене скупчення бронетанкових підрозділів і самохідної артилерії разом із наземними військами біля російського міста Єльня. Варто зауважити, що це місто розташоване на відстані в понад 300 кілометрів від російсько-українського кордону та Смоленська область РФ, в якій знаходиться місто Єльня, не межує з територією України.

Крім того, видання зазначає, що техніку 4-ї танкової дивізії Росії перемістили в райони Брянська і Курська, що неподалік від північного кордону України. Ці підрозділи оснащені основними бойовими танками Т-80У та самохідною артилерійською установкою. Також у цьому районі помітили елементи 1-ї гвардійської танкової армії. У ЗМІ йдеться, що російські сили розпочали рух у бік України наприкінці вересня з тих районів Росії, де вони зазвичай базуються.

Напередодні секретар РНБО України Олексій Данілов заявляв, що після завершення навчань "Захід-2021" Росія залишила військову техніку, а також центри управління та зв’язку на полігонах вздовж українського кордону.

Нагадаємо, що у квітні 2021 року Росія сконцентрувала на кордонах з Україною десятки тисяч військ, що викликало занепокоєння в Києві, а також у США та ЄС. Утім, згодом в міністерстві оборони Росії заявили, що російські військові, які брали участь у "заходах раптової перевірки" поблизу кордонів України, почали повертатися у пункти постійної дислокації.

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