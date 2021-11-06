Глава ЦРУ їздив до Москви через війська РФ біля України - CNN

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс на початку цього тижня здійснив візит до Москви через скупчення російських військ біля українських кордонів. Про це з посиланням на власні джерела повідомила увечері п'ятниці, 5 листопада, телекомпанія CNN.

Американський президент Джо Байден направив Бернса до Москви, аби "попередити Кремль про те, що США уважно стежать за нарощуванням їхніх військ біля кордону з Україною, і спробувати визначити мотиви дій Росії", - йдеться у повідомленні. Як зазначається, глава ЦРУ також провів у Росії переговори з високопоставленими чиновниками із військової сфери.

"Останніми днями адміністрація Байдена активізувала свої зусилля для деескалації дедалі більшого напруження між Москвою та Києвом. Після зустрічей у Росії Бернс поговорив телефоном з президентом України Володимиром Зеленським", - також ідеться у матеріалі. У президента України поки офіційно не коментували цю інформацію.

Речник Пентагону Джон Кірбі також заявив 5 листопада про "незвичайні" масштаби російських підрозділів. Він запевнив, що будь-які ескалаційні дії з боку Росії викликають занепокоєння у США.

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За даними CNN, глава ЦРУ Бернс також висловив думку, що Росія "близька до того, щоб використовувати експорт газу як важіль тиску", тоді як Україна та інші європейські країни, за прогнозами, можуть узимку постраждати від енергетичної кризи.

Супутниковий знімок, оприлюднений Politico, на якому видно, ймовірно, війська РФ у Смоленській області

Росія знову стягує війська?

Раніше про чергове стягування військ РФ до кордону України повідомили американські ЗМІ. У матеріалі видання The Washington Post йшлося про те, що останнім часом в соціальних мережах почали з'являтися відео, на яких видно, "як російські військові потяги та колони переміщують велику кількість військової техніки, включно з танками та ракетами на півдні та заході Росії".

Видання Politico оприлюднило супутникові фотографії, зроблені 1 листопада, на яких зображене скупчення бронетанкових підрозділів і самохідної артилерії разом із наземними військами біля російського міста Єльня Смоленської області.

Водночас у МЗС РФ заявили, що повідомлення ЗМІ про стягування військ до кордону з Україною "не відповідають дійсності".

У міноборони України спочатку заперечували інформацію про збільшення російських військ біля кордону, а потім повідомили, що Росія періодично скупчує війська "з метою підтримання напруги в регіоні та політичного тиску на сусідні держави". В Україні заявили, що на кордоні з РФ, а також на непідконтрольних Києву територіях на початок листопада зосереджені російські військові угруповання загальною чисельністю близько 90 тисяч осіб.