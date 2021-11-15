 НАТО застерігає Росію від агресивних дій щодо України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.11.2021

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НАТО застерігає Росію від агресивних дій щодо України

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що наразі Україні та Альянсу важливо не допустити ескалації на кордоні з Росією.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг

НАТО уважно спостерігає за ситуацією на кордоні України і Росії, заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг застеріг Російську Федерацію від будь-якої агресії по відношенню до України. Таку заяву він зробив у понеділок, 15 листопада, після зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Брюсселі. За словами Столтенберга, в останні тижні спостерігається "велика і незвична концентрація російських сил" на кордоні з Україною.

"НАТО зберігає пильність. Ми дуже уважно спостерігаємо за цією ситуацією, - сказав Столтенберг, цитує агенція AFP. - Будь-яка подальша провокація або агресивні дії Росії викликали б серйозне занепокоєння. Ми закликаємо Росію до прозорості щодо своєї військової діяльності".

Як зазначив Столтенберг, наразі важливо не допустити ескалації та зменшити напругу на кордоні України і Росії. "Я не хочу спекулювати, але ми маємо бути відвертими щодо потенційних можливостей, які Росія має, щоб вести потенційно агресивні дії проти України", - цитує Столтенберга "Інтерфакс-Україна".

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Україна виступає за координацію дій з НАТО

Як зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, ситуація, яка нині складається на кордоні України і РФ, по суті, не є нарощуванням присутності російських військових сил, адже їхня кількість на кордоні з весни суттєво не зменшувалась. "Те, що ми бачимо зараз, - це погіршення ситуації, коли Росія демонструє, що вона може швидко активізувати вже зібрані війська та техніку, і що всі варіанти, включаючи військовий, є на столі для російського керівництва", - зазначив він.

Як підкреслив очільник українського МЗС, Київ та союзники з НАТО мають тісно координуватися та вживати будь-яких заходів, які можуть допомогти стримати Росію та запобігти найгіршим сценаріям розвитку конфлікту. Міністр звернув увагу на необхідність бути готовими до всіх варіантів, а також посилити стійкість України щодо цих сценаріїв. 

"Передчасно говорити, яким саме буде російський сценарій: чи є нарощування військової присутності головним планом, який супроводжуватиметься зусиллями дестабілізувати Україну зсередини, чи нарощування військової присутності слугуватиме фоновою силою, фоновим аргументом для дестабілізуючих зусиль, які здійснює Росія всередині країни", - сказав Кулеба, повідомляє кореспондент DW.

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Нагадаємо, на тлі стягнення російських військ до українського кордону розвідка західних країн припускає, що цієї зими існує "висока ймовірність" спроб Росії дестабілізувати ситуацію в Україні. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в інтерв'ю Financial Times. У США, за даними видання, є розвідувальні дані, які свідчать про те, що РФ готується до можливого вторгнення в Україну. У Кремлі цю інформацію натомість заперечують. 

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