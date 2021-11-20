Сенатор США запропонував санкції проти РФ у разі вторгнення в Україну

Голова комітету Сенату США з міжнародних відносин Боб Менендес запропонував внести до проєкту оборонного бюджету країни поправку, що передбачає запровадження санкцій проти Росії у разі її вторгнення в Україну. Про це у п'ятницю, 19 листопада, повідомив портал Axios із посиланням на текст документа.

Відповідно до поправки, відразу після початку воєнних дій з боку РФ президент США Джо Байден має затвердити санкції та візові обмеження щодо російських високопоставлених військових та співробітників розвідки, які займаються плануванням або здійсненням вторгнення на територію України. Також ініціатива дозволить надати Україні додаткову військову допомогу.

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Крім того поправка передбачає санкції проти російських банків, державних компаній, підприємств нафтогазової галузі та щодо операцій з суверенним боргом РФ. Так, у разі схвалення поправки під обмеження потраплять будь-які компанії чи фізичні особи, які беруть участь у плануванні та експлуатації газопроводу "Північний потік-2".

Стягування військ РФ до кордону з Україною

Нагадаємо, що на тлі стягування російських військ до українського кордону розвідка західних країн припускає, що цієї зими існує висока ймовірність дестабілізації Росією ситуації в Україні. В Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору (НАТО) висловили стурбованість збільшенням чисельності російських військ біля кордону з Україною. Міністри закордонних справ Німеччини та Франції також попередили Росію про серйозні наслідки можливого вторгнення в Україну. В Кремлі всі звинувачення в ескалації відкидають.