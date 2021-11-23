США вивчають можливість поставок Україні зброї через загрозу вторгнення Росії - CNN

Адміністрація президента США Джо Байдена вивчає можливість відправки до України своїх радників, а також додаткового озброєння через інформацію про те, що Росія стягує війська до українського кордону. Повідомлення про це у вівторок, 23 листопада, оприлюднено телеканалом CNN з посиланням на обізнані джерела.

За даними CNN, США мають намір поставити в Україну нову партію протитанкових ракетних комплексів Javelin та міномети. Також вивчається можливість відправлення Києву партії переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger та закуплених раніше у Росії гелікоптерів Мі-17, які спочатку призначалися для афганської армії.

За інформацією CNN, деякі чиновники адміністрації США висловлюють стурбованість, що Москва може розцінити такі поставки як спробу Вашингтона серйозно загострити ситуацію. У таких умовах неясно, чи справді вирушить в Україну хтось із військових радників, яких Вашингтон планує направити до регіону.

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Телеканал отримав дані й про те, що американська сторона веде переговори з європейськими партнерами щодо розробки нового пакету санкцій на випадок, якщо Росія здійснить вторгнення на територію України.

Зосередження російської військової техніки

Нагадаємо, на початку листопада видання The Washington Post повідомило, що Росія розширює військову присутність на кордоні з Україною. Американські та європейські чиновники заявляли журналістам про "незвичні переміщення техніки та військових на західному фланзі Росії" - на тлі того, що Росія зайняла жорсткішу позицію щодо України, а конфлікт на Донбасі "входить у нову стадію".

За даними західної та української розвідки, нинішній стан справ може свідчити про підготовку Росії до наступу вже цієї зими. У зв'язку з цим директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс навіть відвідував Москву, щоб "попередити Кремль про те, що США уважно стежать за нарощуванням їхніх військ біля кордону з Україною, і спробувати визначити мотиви дій Росії". У НАТО та ЄС також висловлювали стурбованість нарощенням військ.

У Кремлі заперечують інформацію щодо концентрації сил для здійснення військового вторгнення в Україну. За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, "переміщення російських військ всередині Росії нікому не загрожує і ні в кого не має викликати стурбованість".