Глава МЗС Естонії застерігає від ескалації через скупчення військ РФ біля України

Міністерка закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс в інтерв'ю DW висловила "велике занепокоєння" через нарощування Росією військ уздовж кордону з Україною. "Для нас важливо, щоб не було додаткової ескалації воєнного конфлікту, який ми спостерігаємо в Україні вже вісім років", - зазначила Лійметс.

Міністерка побоюється, що Кремль може використати стягнуті до кордонів війська для вторгнення в Україну. Захід має продовжувати підтримувати Україну в цій складній ситуації, вважає Лійметс. "Ми маємо продовжувати підтримувати суверенітет, територіальну цілісність та незалежність українців", - зазначила дипломатка.

У відповідь на питання DW, чи має Захід гарантувати Україні військову підтримку в разі вторгнення РФ, очільниця МЗС Естонії зазначила, що Україну необхідно підтримувати "різними можливими способами", у тому числі у рамках двосторонніх відносин.

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У ЄС та НАТО стежать за ситуацією

Напередодні в ЄС висловлювали занепокоєння через повідомлення про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. У НАТО також заявляли, що уважно стежать за ситуацією. Натомість у США, за даними ЗМІ, розглядають можливість поставок Україні додаткової зброї, зокрема, протитанкових ракетних комплексів Javelin, мінометів, а також переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger та закуплених раніше в Росії гелікоптерів Мі-17, які спочатку призначалися для афганської армії.

Нагадаємо, що останнім часом з'явилося багато повідомлень про те, що Росія стягує війська до українських кордонів. Це відбувається не вперше, втім, за даними західної та української розвідки, нинішній стан справ може свідчити про підготовку Росії до наступу вже цієї зими. У зв'язку з цим директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс їздив до Москви, щоб "попередити Кремль про те, що США уважно стежать за нарощуванням їхніх військ біля кордону з Україною, і спробувати визначити мотиви дій Росії".

Кремль звинувачення відкидає

У Москві звинувачення у підготовці вторгнення в Україну відкинули. Як заявляв речник Кремля Дмитро Пєсков, "переміщення російських військ всередині Росії нікому не загрожує і ні в кого не має викликати стурбованість". Натомість він закидав Києву "збільшення кількості провокацій" нібито із застосуванням Україною зброї країн НАТО, забороненої мінськими домовленостями. В українському МЗС у відповідь на це наголосили на відданості Києва розв'язанню конфлікту на Донбасі політико-дипломатичним шляхом.