Боррель про нарощування військ РФ: агресія матиме серйозні наслідки

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з верховним представником Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем безпекову ситуацію у Східній Європі на тлі нарощування кількості російських військ на кордоні з Україною.

"Ми обоє погодилися з ключовим принципом: рішення щодо безпеки України можуть ухвалюватися лише за участі України, а рішення щодо безпеки Європи загалом - за участі ЄС", - написав Кулеба у Twitter у четвер, 23 грудня.

Під час телефонної розмови з Кулебою Боррель зазначив, що нарощування Росією військової присутності створило нові загрози та побоювання вторгнення в Україну. Проте будь-яка військова агресія з боку РФ матиме величезні наслідки, підкреслив він.

"Верховний представник підтвердив тверду та незмінну підтримку Європейським Союзом суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Він наголосив, що будь-яка подальша військова агресія проти України матиме величезні наслідки та високу ціну. Він підкреслив необхідність деескалації та повного виконання Мінських домовленостей з боку Росії", - ідеться у повідомленні Європейської зовнішньополітичної служби.

У Брюсселі зазначили, що Євросоюз "тісно координує свої дії з трансатлантичними та іншими партнерами, які розділяють ті самі ідеї, зокрема щодо двох представлених Росією проектів договорів, які стосуються архітектури європейської безпеки".

Глава дипломатії ЄС підкреслив, що будь-яка реальна дискусія про безпеку в Європі має спиратися на зобов'язання у рамках ОБСЄ та ООН і посилювати їх, а не навпаки. "ЄС залишається відданим праву кожної країни робити свій суверенний вибір у зовнішній та безпековій політиці", - ідеться у повідомленні.

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Вимоги РФ щодо гарантій безпеки

МЗС Російської Федерації 17 грудня опублікувало пакет вимог щодо гарантій безпеки, що передбачає, серед іншого, відмову НАТО від подальшого розширення на Схід та включення до свого складу України, від ведення військової діяльності на території країн Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії, а також відмову від розміщення ракет середньої та малої дальності на позиціях, з яких можуть вразити територію інших учасників угоди.

Міністерство закордонних справ РФ 17 грудня опублікувало пакет вимог щодо гарантій безпеки, що передбачає, серед іншого, відмову НАТО від подальшого розширення на Схід та включення до свого складу України, ведення військової діяльності на території країн Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії, а також відмову від розміщення ракет середньої та малої дальності на позиціях, з яких вони можуть уразити територію інших учасників угоди. .

У США у відповідь заявили, що діалог з Москвою щодо гарантій безпеки можливий лише в умовах деескалації ситуації з боку РФ на кордоні з Україною і у повній координації з європейськими союзниками та партнерами. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг своєю чергою висловив готовність до розмови з Москвою у контексті її вимог гарантій безпеки. У той же час глава Альянсу відкинув ідеї щодо можливого неприйняття до складу НАТО окремих держав.